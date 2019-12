Emma forskar om Zorns måleriteknik: "Det är som att komma in i konstnärens ateljé"

Emmas specialitet är oljemåleri. Hon är målerikonservator och utbildade sig i England där hon studerade vid the Courtauld Institute of Art, University of London. I utbildningen ingick bland annat att göra teknisk analyser av konstverk.

– Jag gör materialteknisk analys av målningar och framför allt oljemålningar, som är min specialitet.

– När jag skulle göra mitt doktoranduppsats och sökte doktorandplats och ett av de första museér, som visade intresse var Zornmuseet, berättar Emma.

Emmas avhandling handlar om vilka material och tekniker Anders Zorn använde i sitt oljemåleri.

– Här i Mora i Zornmuseét finns en troligt fin samling av konst och av Anders Zorns material. Målningarna är i bra skick. Det hela är, som en juvel.

Jag är så privilegierad att få studera och forska av det jag är mest intresserad av - det är en glädje för mig

Analyserna av Zorns målningar görs i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Några av målningarna har också röntgats med en speciell utrustning för just konst.

– Men hjälp av röntgenbilderna kan vi se olika kompositionsändringar som Zorn har gjort i sina verk under måleriprocessens gång. Med hjälp av dess analystekniker kommer jag också kunna jämföra hans måleriteknik med andra konstnärer som var verksamma under samma period, till exempel John Singer Sargent.

Från baksidan av målningar, från kanten av spännramen eller från tidigare skador har Emma tagit mikroskopiska färgprover, färgsnitt, som sedan ska analysernas närmare. De kan till exempel ge svar på vilka färger Zorn använt och var han köpt färgen och vilka dukar han använt.

Emma trivs mycket bra i Mora och i Zornmuseets samlingar. Hennes intresse för konst väcktes tidigt.

– Jag har målat själv. Min morfar var amatörkonstnär och både pappa och farmor tog med mig på olika utställningar när jag var

barn. Impressionisterna var min första kärlek, så det är ingen slump att jag forskar inom just det sena 1800-talet,

– Att jag får ägna mig åt de här studierna och forska i det här ämnet är ren glädje för mig. Att få vara så nära verken är att få en insyn i konstnärernas ateljé.

Ju mer Emma studerar Anders Zorn desto mer framträder en historia kring konstnären, hans arbete och de material han använde.

I samlingarna finns hundratals färgtuber, paletter, penslar och annat Anders Zorn använde i sitt konstnärskap.

– Det är första gången en dokumentation av Zorns färger och material görs. Många konstnärer och även andra är mycket intresserade av Zorns arbete. Nu får vi en hel doktorsavhandling i detta ämne, vilket kommer att fylla en viktig kunskapslucka, säger museidirektör Johan Cederlund, Zornmuseet Mora.

Förhoppningen är också att göra en publik version av Emmas forskning.