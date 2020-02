Emanuel Karlsten om den nya medievärlden: "Influencers arbetar upp en enorm plattform och maktposition"

Tidningen har fyra influencers på listan över Dalarnas 100 mäktigaste. Helen Torsgården hamnar högst med en femteplats.

Enligt Medieakademins mätning är Torsgården Sveriges 15:e mäktigaste på sociala medier, mer mäktig än både Sverigedemokraterna, SVT och TV4.

– Det är rimligt att hon är högt placerad på er lista. För många är Helen Torsgården helt okänd, men för de som är innanför hennes krets är hon supercentral och superviktig, man följer henne som man följer en vän. Man är inne i hennes värld. Det är viktigt att förstå att det här är en ny värld, förklarar Emanuel Karlsten.

Karlsten är journalist och föreläser mycket om det nya digitala medielandskapet. Han är också ordförande i Medieakademin som grundades 1997 av Göteborgs-Posten, Göteborgs universitet, Forsman & Bodenfors och Kantar Sifo. Det är ett nätverk som ägnar sig åt föreläsningar, analyser och sammanställningar.

Sedan 2017 listar de landets mäktigaste i sociala medier i den så kallade Maktbarometern.

Hur många personer som följer ett konto i sociala medier, och om folk interagerar med det kontot har betydelse.

– Engagemang är särskilt viktigt, vi menar att det senare har väldigt stor betydelse för samhället, det är en slags makt och inflytande, säger Karlsten.

Engagemang skapar relationer med människor och det är relationsbyggandet som skapar inflytande.

Det handlar om påverkan och att förändra människors världssyn.

– Vi ser en väldigt stor och stark relation mellan inflytande och makt, men det måste inte vara samma sak som traditionell makt. Samtidigt, att ha inflytande och så kontinuerlig tillgång till någon ger ju en enorm potential för makt av alla sorter. En sådan som Therese Lindgren är en otroligt medveten person som aktivt kan använda sin makt till att påverka sin publik. Den som får folk att inte bara titta utan också engagera sig har ett mycket större inflytande.

Vilka är då influencers?

– Influencers är ganska vanliga människor, som uppfattas som kompisar med miljontals människor samtidigt. Det kan ses som ytligt trams vad många av dem sysslar med, men mellansnacket blir ganska mäktigt. Framgången med influencers är att det känns autentiskt och inte är ett skådespel, precis som du vill att din kompis ska kännas äkta.

Karlsten förklarar med ett tankeexperiment:

– Många av oss ägnar oss åt just ytligt trams runt fikabordet på jobbet, det blir ett socialt spel. Det är inte för att man tycker det är så viktigt som man gör det, utan för att folk knyter an närmre till varandra. På samma sätt är det viktigt i influencer-världen, de knyter an till sina följare. När sedan din "kompis" i sociala medier säger något så kommer du att lyssna mer. Influencers arbetar upp en enorm plattform och maktposition.

De har alltså inte bara sin nuvarande makt, utan det handlar också om en större potentiell makt?

–Ja. Om en influencer får en kvarts miljon följare, får de en armé av vänner de kan styra åt ena eller andra hållet. Det finns en otrolig påverkansmakt. Den är isolerad och skräddarsydd åt ett visst spel. Man ska inte underskatta en sån som Torsgården, för oss handlar det inte om att säga att hon kan påverka lagstiftare, för oss handlar det om att visa vilket inflytande hon har. Therese Lindgren och Helen Torsgården är de tveklöst största för yngre kvinnor i sociala medier.