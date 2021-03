Elvis Presleys röda gitarr från Älvdalen – på G mot nytt världsrekord: "1968 sålde vi den för under tusenlappen"

Klickar du in på www.gwsauctions.com kan du följa budgivningen på den röda Hagströms-gitarren från Älvdalen. Eller "Elvis Presley 68 Comeback Special Hagstrom V-2 Guitar", som det står på den amerikanska auktionssidan.

Auktionen drog igång i veckan och någon har redan klämt till på utgångsbudet 250 000 dollar, drygt två miljoner kronor.

Men när auktionen väl avslutas om två veckor den 27 mars kan beloppet ha nått världsrekordhöjder. Häromåret såldes David Gilmours gitarr (gitarrist i Pink Floyd) för rekordbeloppet fyra miljoner dollar eller nära 40 miljoner svenska kronor.

– Jag skulle inte blir det minsta förvånad om den här gitarren drar iväg mot rekordhöjder, säger författaren och journalisten Mikael Jansson, som har skrivit flera böcker om musikföretaget AB Albin Hagström.

– Gitarren har allt man kan önska om man är Elvis-samlare med ett mycket välfyllt bankkonto.

Karl-Erik Hagström, barnbarn till Albin Hagström som på 1920-talet grundade instrumentfabriken Firma AB Albin Hagström, vet exakt när just Elvis Presleys röda gitarr tillverkades:

– Den 24 januari 1968 är den registrerad som färdig. Vi tillverkade tusen exemplar av just den här modellen, en del röda men också i andra färger, säger Karl-Erik Hagström.

Alla instrument fabriken tillverkade dokumenterades noga i detalj. Och arkiven finns kvar:

– Elvis gitarr gick på export redan två dagar efter tillverkning till Unicord, återförsäljaren i USA av Hagströms gitarrer. De köpte många exemplar och betalade väl runt 700 till 800 kronor också för Elvis gitarr. Hemma i Sverige såldes modellen i butik för 1 550 kronor.

Och några månader efter att gitarren tagit sig över Atlanten lirade Elvis Presley på den i sin comeback, efter sju års frånvaro från scenen. I showen "1968 Comeback Special" på amerikansk TV. Men gitarren var aldrig hans egen.

– Den tillhörde en musiker i bakgrundsbandet, Al Casey. Showens bildproducent tyckte att något fattades rent bildmässigt och fick syn på Als röda gitarr och frågade om Elvis Presley fick låna den, förklarar Mikael Jansson.

– Så vad tror du Als svar blev? Elvis fick ha den förstås, säger Mikael Jansson.

Och på den vägen nådde den röda gitarren från Älvdalen världsberömmelse.

Året efter, 1969, förevigades Elvis och gitarren på ett foto som finns på näthinnan hos varenda Elvis-älskare. Mot en röd bakgrund syns dansare i svart-vit-randiga fångkläder. Och i förgrunden Elvis i sin svarta skinnpaj och den röda gitarren.

– Den utgör skivomslaget till "From Elvis i Memphis" men är också en av de mest använda bilderna på Elvis i alla möjliga andra sammanhang som souvenirer och frimärken. Själv har jag bland annat en kaffemugg med bilden, säger Mikael Jansson.

Karl-Erik Hagström följer auktionen i USA med intresse.

Han bor själv i Älvdalen och är engagerad i AB Albin Hagström och Hagström-museet, som bland annat har en stor samling av sina egna gitarrer.

–Det är jätteroligt med den här gitarrens öde. Men det är synd att museet inte har någon möjlighet att vara med i budgivningen så att vi får hem den till Älvdalen igen.

Egentligen var det dragspel som gällde för firma AB Albin Hagström och som man sålde och exporterade till när och fjärran. Men när Albin Hagströms son och Karl-Eriks pappa (med samma namn som sonen) drog till USA på säljturné 1957, kom vändningen:

– Min far besökte varenda delstat utom Alaska och Hawaii men lyckades endast sälja ett enda dragspel. Han ringde kontoret i Älvdalen och bad dem skicka pengar för att han inte skulle svälta ihjäl, minns Karl-Erik Hagström.

Dragspels-eran hade plötsligt dalat till en oväntad bottennivå i USA.

– Chuck Berry och Elvis Presley och rock'n'roll hade slagit igenom helt och det var elgitarrer alla ville ha.

Och Karl Erik senior kom hem igen till Älvdalen. Redan i december 1957 ritade AB Albin Hagström AB den första gitarren och 1958 fanns gitarrerna ute på marknaden.

And the rest is history, som det heter.

FAKTA Elvis Presleys röda gitarr från Älvdalen

- Tillverkad av Firma AB Albin Hagström i Älvdalen den 24 januari 1968.

- 1968 fick Elvis Presley låna den till en TV-show.

- På 1990-talet såldes gitarren för ett okänt pris till en anonym samlare.

- Gitarren auktioneras nu ut på www.gwsauctions.com

- Mellan 1925 och 1983 byggde AB Albin Hagström bl.a. över 700 000 dragspel och 125 000 solida och halvakustiska elgitarrer.

- 2005 köpte företaget Tricor AB licensen till varumärket och tillverkar bl.a. elgitarrer och elbasar med Hagström som varumärke. AB Albin Hagström äger rättigheterna till varumärket och får royalty från försäljningen.