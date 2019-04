Susanne Kings fann kärleken och blev trippelt loppbiten

Susanne Kings började åka skidor som 50-åring. Knappt tre år senare har hon hunnit med 20 lopp.

– Det får man ju vara nöjd med men helst skulle jag ju vilja klara att åka alla Vasaloppsveckans lopp...

Loppbiten är hon minst sagt och det räcker inte med skidlopp. Det har blivit både cykel och springlopp på sommaren. Dessutom Vansbrosimning och det leriga loppet Tough race i Borlänge.

Hur blev det så?

– Jag tror att det började med att vi hälsade på ett par där tjejen hade gjort en klassiker, då såddes nog ett frö. Sedan hälsade vi på Fredriks syster som hade gjort Vansbrosimningen och då tänkte jag: "Det där kan väl jag också!"

LYSSNA: Hör Susanne och Fredrik berätta: Därför gör vi alla lopp

För Susanne och Fredrik verkar det ha blivit ett sätt att leva och faktiskt att njuta.

– Vi gillar att göra det mysigt. Vi springer ett lopp, sedan sover vi i tält, dricker skumpa och grillar. Det blir en naturupplevelse också.

Enda gången de sov på hotell efter ett löplopp var efter Ultravasans nio mil.

– Det var tur att Fredrik övertalade mig till det. Jag tänkte ju att det skulle gå bra med tält. Men efter den så gjorde hela kroppen ont, då var det skönt med en riktigt säng.

Det var just under ett av de där loppen som Fredrik friade. -Det var stundens ingivelse! Mitt under vår första Ultravasa.

– Det ösregnade hela tiden och efter sex - sju mil började det skava och göra rejält ont både här och där och ett tag kändes allt som rena misären. Fredrik försökte få Susanne att gå med på att bryta, men det ville hon inte. Då sa han:

– Vi skiter i det här med att göra en trippel nästa år, vi gifter oss i stället! - Jaaa, svarade Susanne. Fast först ska vi fasen ta oss i mål!

I mål tog de sig, även om det tog 18 timmar och Susannes fötter gjorde så ont när de kom till Eldris att hon bad Fredrik hjälpa henne med att borsta bort det som kändes som grus under fötterna. Fredrik borstade, men sa inget om att där inte fanns något grus... bara enorma blåsor efter mer än sju mil i dyblöta skor. – På slutet gick vi så fruktansvärt långsamt, berättar Fredrik. De sista två kilometerna från Moraparken till mål tog det oss en halvtimme att hasa fram. Väl i mål sa de bestämt: Aldrig mer! – Men nästa år stod vi ändå där på startlinjen igen...

Den gången mer redo, visserligen med lite stukade fötter, men vädret var på topp och de slutförde sin första Vasaloppstrippel sida vid sida.

– Skidlopp är roligast, springa är inte kul alls, säger Fredrik.

Varför gör ni det då?

– Vi är väl dumma i huvudet, säger Fredrik och gapskrattar. Och så är det en sådan naturupplevelse när solen går upp i starten på Ultravasan klockan 05:00 och sedan utsikten över myrarna... Ooooh, det är fint!

– Det som är mest kul med loppen är ju att vi gör det som en utmaning tillsammans, säger Susanne.

När hon skadade sig under Höga Kusten Trail 45 km 2017 då bröt de båda. Och Fredrik som är lite starkare och snabbare än Susanne på skidor väntar in henne. Det är självklart, tycker han.

– Vi vinner tillsammans eller förlorar tillsammans, säger Fredrik.

Sedan gör de några lopp på egen hand också emellan alla loppen tillsammans. Totalt körde de 37 mil under årets Vasaloppsvecka.

Roligast har de när de åker tillsammans. De tramsar och skojar sig fram i spåren. Peppar och pushar varandra.

– Det har aldrig sagts ett ont ord mellan oss, säger Susanne. Och det är en sådan häftig känsla att gå i mål tillsammans: Vi gjorde det!

Längdspår har Susanne och Fredrik precis runt husknuten. Läget på huset som de hyr övervåningen på, ligger vackert beläget vid sjön Runn utanför Falun och erbjuder både bad, skidåkning, vidunderlig utsikt och närhet till vackra naturområden.

– Det är helt fantastiskt att bo här. Det enda vi saknar är rejäla förråd. Både jag och Fredrik är som ekorrar, säger Susanne. Vi samlar på oss allt från vackra stenar och pinnar till rostiga gamla prylar som vi hittar på våra små äventyrsresor.

Susanne jobbar halvtid på Lager 157 i Borlänge. I sitt andra jobb som stylist och fotograf får hon ibland användning för sina fynd. Och hemmet är förstås dekorerat med dem.

Snäckor och korgar har alltid varit Susannes grej liksom att inreda i naturfärger mot vit bas.

Men att ta en av korgarna och bara gå ut i skogen för att plocka svamp, det skulle hon aldrig göra. Däremot att springa till skogen och sedan plocka svamp.

– Det får ju hända något mer!