Det var klasskillnad, som sig bör – här är de hetaste snackisarna från Falu BS–Villa

Som väntat blev det en relativt ensidig historia, där Villa kontrollerade matchbilden totalt, under större delen av tillställningen. Det tog dock ett tag innan man fick utdelning, men när den väl kom så small det tre gånger på kort tid. Falu BS lyckades reducera innan Villa gjorde ytterligare ett ryck, vilket innebar att gästerna gick till halvtidsvila med en fyramålsledning. En ledning som rann iväg ytterligare under den andra halvan av matchen, då ett överlägset Villa kunde defilera mot storsegern. Falu BS försökte å sin sida lyfta upp spelet emellanåt och petade även in ett par bollar – bara för att åka på det dubbla i baken strax därpå. Det var klasskillnad, som sig bör.

Villas explosion

Villa dominerade från start, men utdelning fick man inte förrän efter drygt tjugo minuters spel. Då var det dock locket av, och bara fyra minuter senare så stod det 0–3 på resultattavlan efter att Joakim Andersson gjort två mål på en halv minut. På något sätt var det dödsrycket, för ser man till nivåskillnaden mellan lagen så kändes det aldrig sannolikt att BS skulle kunna ta igen ett sådant underläge, särskilt inte när det såg ut som det gjorde på isen. Och mycket riktigt...

Trots förlusten – ett fall framåt

Det är kanske svårt att vara jättepositiv efter en 3–12-förlust, men i Falu BS fall får man ändå säga att insatsen var ett steg i rätt riktning jämfört med i de senaste matcherna, då det har sett både vilset och håglöst ut på isen. Mot Villa försökte man åtminstone, kämpade, försökte ställa om, var påkopplade och gjorde det som man kunde. Ibland får man dock acceptera att motståndet är väldigt övermäktigt.

Usel publiksiffra – men mäktig klack

Om det berodde på att det spelades elithockey på flera håll i distriktet samtidigt eller möjligen innebandymatchen ett stenkast från isstadion ska vi låta vara osagt, men att det dyker upp 301 personer när världens bästa bandylag gästar Falu BS är så klart rent uselt. Känslan var att merparten av åskådarna dessutom var Lidköpingssupportrar, vilket så klart dock är imponerande ur ett västgötaperspektiv. Att så många blåklädda tagit sig de 35 milen från Lidköping till Lugnet säger en hel del om bandyns status i Villaland. Dessutom höll den gladlynta skocken hov hela matchen, trummade oavbrutet och bar sitt lag till ytterligare en, förvisso väntad, viktoria. Hatten av.

Hörnbonanza

1–5 stod det på resultattavlan i halvtid, men siffrorna kunde ha varit klart större. Inte minst fick Villa möjligheter från hörnflaggan, då man tilldelades hela elva stycken första fyrtiofem. Till sist lossnade det för Johan Löfstedt, men en som säkert grämde sig desto mer var Martin Johansson som träffade i målramen inte mindre än tre gånger i första halvlek. Även Löfstedt prickade ramen i den andra halvleken, och till sist fick också Martin Johansson sin utdelning då han pangade in 10–3. Totalt fick Villa slå hela arton hörnor i matchen. Fyra av dem gick in.

Matchfakta – elitserien

Falu BS–Villa Lidköping BK 3–12 (1–5)

Mål: 0–1 (22, hörna) Johan Löfstedt (Johan Esplund), 0–2 (25) Joakim Andersson (Johan Löfstedt), 0–3 (26) Joakim Andersson, 1–3 (36) Lukas Mårdberg, 1–4 (37, hörna) Johan Löfstedt (Johan Esplund), 1–5 (44) Jesper Eriksson (Johan Löfstedt), 1–6 (48) David Karlsson (Joel Broberg), 1–7 (50) David Karlsson (Petter Björling), 1–8 (53) Johan Löfstedt (Joakim Andersson), 2–8 (55) Axel Jansson (David Jansson), 2–9 (70) Joakim Andersson (Johan Löfstedt), 3–9 (74) David Forsell (Michael Pettersson), 3–10 (76, hörna) Martin Johansson (Jesper Eriksson), 3–11 (83) Joakim Andersson (Ludvig Johansson), 3–12 (89, hörna) Martin Karlsson (Johan Esplund).

Hörnor: 5–18.

Utvisningar: FBS: - , VBK: -.

Domare: Christoffer Aidesjö.

Publik: 301.