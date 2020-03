Elisabeth om sina 40 år som förskollärare: ”Det är lite tråkigt att lämna och veta att vi blir färre och färre”

40 år inom förskolan, vilket råd kan du ge till Dalarnas nybakade förskollärare som tar över ”stafettpinnen”?

– Ha roligt på jobbet!

Elisabeth visste redan som femåring att hon ville bli som sin fröken Karin. Hon valde den banan och var färdigutbildad förskollärare i december 1980. Yrket har genomgått stora förändringar på många plan sedan dess, berättar hon. Personaltätheten i verksamheterna som minskat, barns ökade vistelsetider i förskolorna, och inte minst det pedagogiska arbetet.

Den 1 juli 2019 kom en reviderad läroplan för förskolan.

Enligt regeringen hade granskningar visat stora kvalitetsskillnader i det pedagogiska arbetet och måluppfyllnaden ute i landet.

En uppdaterad läroplan behövdes, med tydliga mål för förskolorna.

– Vi har alltid jobbat pedagogiskt, men det har de senaste åren blivit mer tydliggjort vad man ska jobba med och mot de ämnen som finns i skolan. Men vi är ingen skola, på en förskola handlar det om det lustfyllda lärandet, säger Elisabeth.

Och allt som pågår i förskolevärlden är pedagogik, på ett sätt, säger Elisabeth. Att äta lunch eller frukost, eller tvätta händerna.

– De tydligare kraven på förskolan har höjt statusen på yrket.

Samtidigt, säger hon, har de tydligare kraven på sånt som dokumentation och utvecklingssamtal inte gått hand i hand med mer resurser.

– Och det kan gå ut över arbetet som vi vill göra i vardagen med barnen.

– Det är lite tråkigt att lämna förskolan och veta att vi blir färre och färre.

Vid sin pensionering lämnar hon även ett fackligt arbete bakom sig, som arbetsplatsombud och skyddsombud genom Lärarförbundet.

Det finns fler skillnader mellan förr och nu: Dagens informationssamhälle.

– Dagens förskolebarn är så kompetenta och det är så mycket de vet. Ett litet barn kan sätta en låda mot ansiktet och börja dra fingret som över en skärm. Det är läsplattor och telefoner och de ser ju hur vuxna gör.

I skola och förskola har den digitala tekniken blivit en naturlig del av det pedagogiska arbetet.

Hur påverkar allt det här barnen?

– Jag tycker att det är på gott och ont. Det finns bra saker och dåliga saker – det handlar om hur man använder tekniken.

Barn, precis som vuxna, är olika.

– Det är spännande att jobba med barnen på deras nivå.

Det senaste året har hon arbetat på en mångkulturell förskola där de flesta av barnen har ett annat språk än svenska som sitt modersmål.

Barnen får ”bada” i det svenska språket på förskolan.

– Vi läser sagor och visar mycket bilder. Alla förstår och kan ta till sig olika mycket så det gäller att anpassa sig till barnen. Och vissa kan ha engelska som sitt andraspråk, då kan man fylla i lite där.

– Alla borde jobba såhär, det har berikat mig, säger Elisabeth.

– Under mina år har jag också arbetat mycket med våra ”speciella” barn. Jag har lärt mig bland annat tecken som stöd, vilket jag använt under många år till alla barn jag mött. Att använda tecken är ju dessutom bra för all språkutveckling. Det ger språket flera dimensioner, jag ser, hör och när jag tecknar, även en känsla.

Nu ska hon ha semester, ser fram emot att påta hemma i trädgården vilken dag i veckan hon vill. Till hösten kan hon tänka sig att komma tillbaka som inhoppare, om någon skola ringer.

– Jag hoppas att man i framtiden satsar på förskolan, håller löner och ser till att hålla statusen, det är ju trots allt hos oss som det livslånga lärandet ska starta på ett lustfyllt sätt så att barnen får lusten att fortsätta vara nyfikna och lära.

Fakta

Namn: Elisabeth Bengtsdotter

Ålder: 64

Bor: Borlänge

Familj: Två vuxna söner och ett barnbarn

Aktuell: Går i pension som förskollärare i Borlänge kommun

Kuriosa: Mångårig medlem i Gustafskören. ”Jag har sjungit i hela mitt liv”