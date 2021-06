Elin, 31, är svårt sjuk i ME – nekas medicin: ”Hur länge ska jag orka kämpa?”

Minst 10 000 ME-sjuka i Sverige

ME/CFS betecknas av Världshälso-organisationen WHO som en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar nervsystem, immunförsvar och energiproduktion Kärnsymptomet är ansträngningsutlöst försämring, symptomen förvärras av all typ av ansträngning. Det kan ta många veckor innan man har återhämtat sig, men skadan kan också bli bestående. Tidigare kallades sjukdomen ofta kroniskt trötthetssyndrom, men det används inte längre då det ger en missvisande bild. ME/CFS beräknas drabba 0,1-0,6 procent av befolkningen, beroende på vilka diagnoskriterier som används. Alltså finns det minst 10 000 ME-sjuka i Sverige men siffran kan vara högre. Troligen har bara ett fåtal fått korrekt diagnos. I 75-80 procent av fallen börjar sjukdomen i samband med en infektion. Vanliga symtom på ME är svår utmattning som inte släpper trots vila, sömnproblem, muskel- och huvudvärk, magbesvär, muskelsvaghet, yrsel och kognitiva störningar som koncentrationssvårigheter och minnesbortfall. Sjukdomen finns i olika svårighetsgrader, men många patienter är sängliggande stora delar av dygnet. Källa: Riksförbundet för ME-patienter, www.rme.nu