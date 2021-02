Elfsborgs landslagsman ville göra mål mot Brage: "Morfar hade blivit arg på mig då"

Jacob Ondrejka är uppväxt och fotbollsfostrad i Landskrona. Trots att flera storklubbar ryckte i talangen som gjorde A-lagsdebut i division 1 som 16-åring föll valet till slut på Elfsborg i januari 2020.

– Jag var här en gång innan, och snackade med Jimmy (Thelin, manager), Stefan (Andreasson, klubbchef) och Emir (Bajrami) som då var tränare. Allt kändes rätt direkt, alltifrån tränare, omgivningar, staden till hur allt sköttes kring klubben. Det kändes rätt så fort jag kom. Första intrycket var bra, det fanns bra möjligheter att utvecklas och bra folk i klubben som är villiga att hjälpa en – oavsett vad det gäller, säger Jacob Ondrejka.

Du provspelade med IFK Göteborg innan – fanns det fler storklubbar som ryckte i dig under Landskrona-tiden?

– Ja, det var några klubbar som ville ha mig.

Men valet föll på Elfsborg och tycke uppstod från båda håll. Då – i januari 2020 – skrevs ett treårskontrakt, men tidigare i vinter omförhandlades kontraktet och förlängdes ytterligare ett år.

– Jag trivs jättebra i Elfsborg, det är en jättebra klubb med jättebra folk som jobbar. Alla tränare, alla spelare och alla ledare gör sitt bästa varje dag, både på och utanför planen, för att det ska bli så bra som möjligt, säger Ondrejka.

Hur var det att ta klivet in i allsvenskan?

– Det kändes bra. Det är klart att det är ett stort steg från division 1, men jag tycker att jag kom in i det rätt så bra. Det kändes mer rätt ju mer tid jag fick spela.

Totalt blev det 21 matcher av 30 – de flesta som inhoppare.

– Detta året har jag som mål att ta en startplats. Jag hade en annan roll förra året där jag hoppade in mycket. I år vill jag spela mer – det är mitt mål.

På tal om mål – du gjorde ett förra året när du fastställde slutresultatet till 5–0 borta mot Mjällby – eller hur var det?

– (skratt) Det vete sjutton om den var inne riktigt. Det var inget jätteviktigt mål – men ett mål är ett mål, säger Jacob Ondrejka.

Hur många mål gör du i år om du får så mycket speltid som du vill och får allt att stämma?

– Då sätter jag ett personligt mål på tio mål. Det är det jag vill – om det blir så är en annan femma, men man måste ha höga mål.

Trots att Jacob Ondrejka aldrig har bott i Borlänge är det en stad han har starka band till – tack vare släkten på sin mammas sida.

– Mina kusiner, min morbror och min morfar bor i Borlänge, säger han.

Hur ofta besökte du Borlänge innan coronapandemin kom?

– I princip tre gånger om året – så fort vi fick ledigt åkte vi. Det brukade vara under sportlovet, under sommaren någon vecka och vid jul var vi alltid i Borlänge. Det var bara nu i vintras som det inte blev av. Det är lite tråkigt, men det är som det är under dessa omständigheter.

Hur skulle du beskriva din relation till Borlänge som stad?

– Jag har mest varit där som liten, jag har inte haft vänner eller så i staden. Det har mest varit att umgås med familjen. Jag gjorde mycket med min bror när vi var där uppe. Men jag känner till det mesta i Borlänge. Hade du släppt av mig på en plats i Borlänge så hade jag hittat hem.

I Svenska cupen 2020 ställdes Brage mot Elfsborg. Jacob Ondrejka var med i matchtruppen men byttes aldrig in.

– Jag var med på bänken men fick aldrig chansen i den matchen. Det hade varit kul att göra ett mål mot Brage faktiskt – morfar hade blivit lite arg på mig då. Han är Bragesupporter. Det hade varit kul att jävlas lite med honom.