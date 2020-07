Eldning av ris ledde till räddningsutryckning – stor rökspridning

Enligt inringaren var det kraftig röklukt i området runt Britsarvet i Falun.

På plats hade räddningstjänsten sett en dimma och undersökte området, enligt SOS.

Vid 22.50-tiden hade räddningstjänsten utökat sökandet till Stora Hälla norr om Lugnet.

Efter att ha sökt efter anledningen till rökutvecklingen kunde räddningstjänsten strax efter klockan 23 meddela att det rörde sig om en person som eldade ris och kvistar vid Stora Hälla.

Eldningen skedde under kontrollerade former men eftersom det var en omfattande eldning ska röken ha spridit sig in över centrum.

Koordinaterna från SOS Alarm är ungefärliga.