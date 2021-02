Ejendals avslöjande – ligger bakom Leksands miljonvärvningar: ”Är inblandad i hela kedjan”

Hjärtat kommer att slå i blått och vitt så länge han lever. Per-Olof Ejendal är företagsledaren och mångmiljonären som alltid ställt upp för Leksands IF. Genom åren har han sponsrat Leksands IF med omkring 100 miljoner kronor, och detta även under åren då förtroendet för klubbens ledning sviktat.

Ofta har Per-Olof Ejendal uttalat sig när Leksands IF haft sportsliga eller ekonomiska problem. Nu ger vi honom chansen att ge sin bild av dagens, mer välmående, Leksands IF.

I dag är det bara mina privata pengar jag går in med

– Hockeymässigt mår jag bättre nu, bättre än på länge. Absolut. Jag är jätteglad men det är synd att vi inte kan släppa in publik. Det hade skrapat ihop lite mer pengar. Två miljoner per match i slutspelet, konstaterar Ejendal kvickt.

Det är ur företagsamhet han är sprungen, fostrad i den andan från sin far Valfrid Ejendal som en gång grundade Ejendals. I dag är det Ejendals son och dotter som tagit över ägarskapet. Men trots att Per-Olof Ejendal tagit ett steg tillbaka så frontar ett av koncernens bolag, Leksands hemmaborg, Tegera Arena.

Hur ser ditt ekonomiska stöd ut till Leksand i dag?

– I dag är det bara mina privata pengar jag går in med. Jag har inte samma inkomster i dag som för 20 år sedan. Där på 90-talet hade jag enorma inkomster.

Genom åren har en rad rad spektakulära värvningar finansierats, där målvaktslegendaren Ed Belfour sticker ut. Men Ejendal har så klart också ett stort finger med i spelet av det lagbygge Leksands IF ställer på isen i dag.

Har du varit med och finansierat spelare den här säsongen?

– Ja.

Vilka?

– Hela A-kedjan (Peter Cehlarik, Marek Hrivik och Carter Camper, reds anm.). Och även Carter Ashton.

Utöver ovanstående kvartett har även Ejendal, enligt Sportens uppgifter, varit med och finansierat värvningen av Mirco Müller.

Hur känns det för dig att de spelare du finansierar också presterar?

– Det känns självklart extra bra.

Per-Olof Ejendal är 71 år fyllda men har fortfarande huvudet på skaft, och säger som vanligt precis vad han tycker. Det har påvisats med tydlighet tidigare, särskilt när relationen mellan honom och Leksands IF var tuffare. 2017 kritiserade han till exempel Leksands IF:s ledning i samband med den svinnhärva som rullades upp den hösten.

Jag pratar med Andreas Hedbom varje dag och har även kontakt med Thomas Johansson

Men numera finns ingen anledning att kritisera ledningen. Tvärtom är Ejendal nöjd över hur Leksands IF sköts i dag.

– Jag har förtroende. Vi behöver däremot publik för att få in mer pengar. Jag sitter och räknar på det här, en match är värd två miljoner kronor, plus försäljning av souvenirer, kiosker och restaurang.

Vilken är den största pusselbiten som ligger bakom Leksands framgång den här säsongen?

– Björn Hellkvist, svarar Ejendal snabbt och tveklöst.

Vad har han gjort bättre än sina föregångare?

– Han har fått spelarna att bli bättre. Varje spelare är individuellt bättre nu. De har bra isträningar och en bra kamratskap i laget.

Per-Olof Ejendal har kontinuerligt kontakt med Leksands IF där han både får en inblick i föreningen och möjligheten att yttra sina tankar kring olika ämnen.

– Vi pratar med varandra hela tiden. Jag pratar med Andreas Hedbom (vd) varje dag och har även kontakt med Thomas Johansson (sportchef). Vi träffas då och då.