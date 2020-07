Efter utbrottet – sportchefen lovar hårdare tag efter Kvarnsvedens fiaskostart: "Det är nolltolerans"

Tre raka förluster, två av dem mot nykomlingar, innebär att nybyggda Kvarnsvedens IK har fått en bedrövlig start på säsongen.

I den senaste, 0–4 mot Bollstanäs, reagerade sportchefen och målvaktstränaren, Fredrik Andersson, starkt då han under en vattenpaus redan i den första halvleken högljutt deklarerade att spelarna skämde ut sig.

Med några dagars distans till händelsen så förklarar Andersson varför han gjorde som han gjorde.

– Mitt utbrott kom för att jag inte accepterar dåliga beteenden. Det hade inget med att göra att vi spelade dålig fotboll, även om vi gjorde det också. Men jag mådde dåligt av att se av att nån slog ett felpass och sen mådde dåligt över det för att det var klagomål, gnäll och suckar. Man tog absolut inte jobbet för varandra. Det var det beteendet jag blev less på, förklarar Andersson och utvecklar:

– Vi har så bra individuellt skickliga spelare i det här laget, betydligt bättre än förra året. Men som lag tar vi inte jobbet för varandra och då spelar det ingen roll hur skickliga spelare vi har. Motivation slår klass alla dagar i veckan. Sen gav det ingen effekt, men det var inte heller syftet. Syftet var att visa att vi faktiskt kan bli arga och ställa krav.

Det är du som är ansvarig för lagbygget. Handlar det något om att du själv känner en press efter den här starten?

– Jag kan köpa att vi förlorar tre matcher i rad om motståndarna är bättre än oss fotbollsmässigt. Men vi har förlorat tre matcher i rad för att vi inte har tagit jobbet, och det köper inte jag. Jag hade rannsakat mig själv på ett helt annat sätt huruvida vi tagit hit rätt spelare om vi hade förlorat, gjort jobbet men det varit tekniskt eller taktiskt dåligt. Men just nu är det beteendena som varit för dåliga.

Från och med nu kommer kraven också att vara betydligt högre, konstaterar sportchefen.

Under ett möte innan måndagsträningen pratade spelarna och ledargruppen igenom situationen och enades också om att en förändring måste till.

Rent konkret innebär det att nyporna från ledningshåll kommer bli betydligt hårdare, inte minst under träningarna.

– Vi har varit lite självkritiska, ledarna och jag, och vi behöver se till att spelarna tar jobbet även på träningar. Gör man det inte där så kommer man inte göra det på match. Vi jobbade ganska mycket med det innan corona och då gjorde vi också relativt bra prestationer mot allsvenskt motstånd. Nu har vi jobbat nästan bara med taktiska direktiv, vilket innebär att det varit ganska lågintensivt på träningarna. Och då blir det lågintensivt på matcher.

Ni har varit för snälla?

– Lite så, ja. Vi har varit lite för snälla. Det kommer bli ganska mycket hårdare tag. Det är nolltolerans vad gäller beteende och kämpa för varandra. Ser vi det minsta lilla på träning, att nån inte tar jobbet, då är det bara att kliva av. Och det vet de om.

Vad tänker spelargruppen om det?

– Jag vet att de själva känner att det behövs. Och jag märkte det redan igår, när Bengtsson accelererade sin ledarstil lite. Nu kliver han i i träningen och verkligen driver på tjejerna istället för att kanske stå vid sidan och vara analytisk. Jag har aldrig sett honom njuta så mycket på träningen som igår, när han verkligen levde sig in och mådde bra.

– Och det speglade av sig på spelarna. Vi gav dem inte en sekund att inte ta jobbet för varandra eller till gnäll. Det var bara "go go go", vilket gjorde att spelarna vågade misslyckas men ändå tog jobbet. Och det skapade självförtroende. Det är det vi får spinna vidare på nu till morgondagens match.

På onsdagskvällen ställs nämligen Kvarnsveden mot Brommapojkarna på bortaplan i en match som du kan se live på våra sajter. Ett BP som inlett säsongen relativt starkt, med två segrar på tre matcher.

– Det är ett tufft lag, men faller det som vi jobbat med väl ut nu så kommer det bli en ännu större boost. Jag tror att det är bra att vi haft få dagar på oss nu. Vi har inte kunnat sitta hemma och tycka synd om oss själva, utan från dess att matchen blåstes av så har det inte varit en minut som vi inte fokuserat på vad vi ska göra till nästa match för att vända det här.

Du är hoppfull om att ni kan göra det?

– Det måste jag och genuint så tror jag faktiskt på det stenhårt. Jag tror på varenda spelare i det här laget och jag tror på varenda ledare också. Och jag litar på dem till hundratio procent. Men ibland måste vi trycka på rätt knappar för att väcka dem, och det känns som att vi har gjort det nu.

Kvarnsvedens match mot Brommapojkarna spelas klockan 19.00 på onsdagskvällen. Du ser den live på våra sajter från klockan 18.55.