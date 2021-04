Efter tunga säsongen – forwarden förlänger med Mora IK: ”Helt underbar kille”

När corona spreds i Mora IK under november förra året var Filip Lennström en av dem som drabbades hårdast. 22-åringen var borta från spela under hela december och i början av mars kom nästa bakslag då forwarden fastnade med skridskon i isen under en match mot Modo.

Magnetröntgen visade att ett ligament var av och säsongen var där med över.

Totalt blev det 33 matcher och tre poäng (ett mål och två assist) för Lennström under förra säsongen, men nu får han chans till revansch under nästa säsong.

Under fredagsförmiddagen meddelade Mora IK att forwardens kontrakt är förlängt över säsongen 2021/2022.

– Det är en spelare som inte får de stora rubrikerna kanske men både på och utanför isen är han en stor del av vårat lag. Han är en helt underbar kille att ha med sig i ett omklädningsrum. En spelare som gör precis det man vill att han ska göra varje dag, säger tränare Johan Hedberg i ett pressmeddelande.

Filip Lennström menar själv att det finns mer att hämta.

– Jag fick inte riktigt visa mitt rätta jag den gångna säsongen så jag hoppas jag får göra det nästa säsong, säger han.