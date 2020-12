Efter tre dagars sökande hittades Lova– tyvärr var hon inte vid liv

Det var under en promenad vid Ljungstigen nära kyrkan mot älven i Orsa som unghunden Lova försvann under söndagseftermiddagen. Trots en stor sökinsats från ett tiotal frivilliga hittades inga spår efter Lova under de två första dagarna.

Under tisdagen påbörjade matte Frida Söderberg sökandet igen med flertalet Orsabor. Lova hittades men det var försent.

– Hon är död tyvärr. Hon har drunknat, berättade en mycket tagen matte Frida Söderberg till DT.se.

Trots det mycket tragiska beskedet känns det trots allt skönt att få ett avslut enligt Frida. Tidigare under veckan berättade Frida hur tacksam hon varit för den hjälp hon fått av Orsabor som letat efter Lova.