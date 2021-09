Efter succén med burgarbussen – Frida blev klubbdrottning, krögare och mamma

- Det här med hamburgare var egentligen Davids grej från början. Han gjorde ett koncept åt Grand i Ludvika men kände snart att han ville göra något eget av det och inte bara vara hamburgarkonsult, vilket han faktiskt hade som titel på sitt visitkort, berättar Frida Önnerberg som är uppvuxen i Ludvika, sambon David är från Grängesberg.

Foodtrucks var helt nytt och nästan okänt i Sverige när de började prata om det runt 2013. De hittade en buss som passade och David drog igång verksamheten. Från början var det meningen att Frida bara skulle hjälpa till, eftersom hon pluggade då, men det blev snart mer än en heltidssyssla även för Frida.

De åkte runt, parkerade och serverade sina hamburgare till kunderna som flockades. De fick beställningar på catering och fixade hamburgare till flera bröllop. 2018 kom de tvåa i Hamburger-SM, där de fick folkets röst.

– Det var verkligen full snurr och man lär sig verkligen att bli problemlösare som egenföretagare, säger Frida.

2019 var ett guldår. Burgarbussen rullade på och knoppade av sig på flera håll. I Ludvika startades konceptet Burger bike, ytterligare en mobil hamburgerrestaurang men den här gången på två hjul i stället för fyra.

Tillsammans med David och ytterligare ett par vänner hann Frida även med att arrangera tre klubbkvällar på Magasinet i Falun. Den sista powerballadklubben Under stjärnorna som hölls under julhelgen lockade runt 600 personer.

– Det var något som folk längtade efter under hela förra året, men det var ju inte möjligt att genomföra då. Men vi ser fram emot att arrangera ännu ett kramkalas så fort pandemin är över.

2019 kom de även i kontakt med Sven Eklund, som huserade med sitt mikrobryggeri Villovägen i bottenvåningen av den gamla brandstationen vid ån i centrala Falun. Han undrade om de var intresserade av att flytta in. David, som under tiden även varit engagerad i sommarkrogen Kromme i Ludvika, kände dock att han ville göra något annat. Så det blev Frida som satsade där, tillsammans med vännen Marcus Ahlinder.

– Man kan säga att Spruthuset blev en vidareutveckling av Burgarbussen. Med enkel, okomplicerad men bra mat som hamburgare och tacos, berättar Frida.

Bussen finns kvar, även om deras egen numera är både röd och gul. Den helgula har flyttat till Hälsingland.

Hon körde igång vid Spruthuset i januari 2020. Drömde om kreativa temakvällar med musik och konst i den historiska och praktfulla byggnaden. Sedan kom coronapandemin.

– Vi hade ett event i början av mars, sedan bara dog allt, säger hon med en djup suck.

Hon berättar om ett tufft år då hon och hennes affärspartner fick jobba hårt själva för att hålla verksamheten flytande. De vågade ju inte ta in personal när ingen visste vad som skulle hända.

– Under sommaren hade vi ganska bra med gäster, men det var otroligt tufft eftersom vi inte bara skulle jobba med mat och servering utan även ständigt fungera som "vakter" och se till att människor höll avstånd och övriga restriktioner, berättar Frida.

Andra vågen av pandemin slog än hårdare mot restaurangbranschen. Under den första upplevde Frida att folk stöttade mycket genom att handla mycket take away och så.

– Men då under senhösten var det som att alla bara slutade med allt och höll sig hemma.

–Vi har fått ta det dag för dag, hitta olika nödlösningar för att få det att gå ihop. Vad kan vara svårare än att driva en restaurang i ett brandtorn under en pandemi, säger hon med ett snett leende.

Att Frida skulle bli entreprenör var inget som var självklart. Hon och David har känt varandra sedan de tidiga tonåren hemma Ludvika. Frida hade en dröm om att bo i Göteborg och flyttade dit för att plugga. David bodde kvar och jobbade på ABB i Ludvika. Frida flyttade hem igen, jobbade på Spendrups innan det blev dags för Göteborg och plugg igen. Och den här gången flyttade David med.

Några tankar på att bli företagare hade ingen av dem.

– Nej. Bilden hemifrån Ludvika om egenföretagare var inte så positiv. Man fick nästan bara höra om allt dåligt, att man inte skulle kunna ta ut någon lön och så.

– En känsla av att det var inget som vem som helst kunde bli har både jag och David burit med oss. Men jag är otroligt glad att jag vågade och har svårt att se att jag ska jobba åt någon annan inom den närmaste tiden, säger Frida.

De landade i Grängesberg ett tag innan de drog iväg på en längre backpacker-resa till Asien. Där var de med och drog igång prata-engelska-med turister-skolor i Vietnam och Kambodja.

– Det var nog egentligen där och med det som fröet såddes till att göra något hemma också. Det gjorde gott att känna att man gjort något själv.

Medan de funderade vidare där hemma började de plugga båda två på Högskolan Dalarna. Därmed blev det en flytt till Falun. Och där, på deras egen innergård för sju år sedan, startade det som skulle bli Burgarbussen.

– Först trivdes vi inte i Falun men när vi lärde känna människor och knöt kontakter ändrade det sig. I dag måste jag säga att jag upplever att folk i Falun är och har varit väldigt stöttande.

I våras blev Frida och David föräldrar till en liten dotter och Frida är föräldraledig för tillfället. Sommaren med lättade pandemirestriktioner har inneburit en ljusning för de hårt prövade krögarna.

– Det är ju lite svårt att stänga av när vi äntligen fick en säsong med lite fart och fläkt igen. Men jag passar på att njuta av familjelivet med vår nya lilla kärlek innan jag ska gå tillbaka till jobbet på deltid i höst, säger Frida.

Fakta/Frida Önnerberg

Bor: I Falun men kommer från Ludvika.

Familj: David Sjöblom, som kommer från Grängesberg och dottern Lola som föddes i våras.

Ålder: 32 år

Gör: Driver Spruthuset i Falun och är en av grundarna till "Burgarbussen". Är föräldraledig för tillfället.