Efter succén i helgen – Moraåkaren en av fem svenskar i coronabantat lag till världscuppremiären: ”Känner mig trygg”

Axel Ekström, 25, som tävlar för IFK Mora, gjorde succé när längdskidssäsongen i helgen inleddes med nationella tävlingar i Bruksvallarna.

Han blev fyra i fredagens 15-kilometerslopp i klassisk stil och följde på söndagen upp med en tredjeplats i fristilsloppet över samma distans – efter att ha vunnit en sekundstrid mot stjärnan Calle Halfvarsson om sista pallplatsen. Nu belönas Ekström med en plats i den svenska truppen till världscuppremiären i Ruka i helgen medan Halfvarsson lämnas hemma.

– Det var min bästa premiärhelg någonsin. Framför allt tyckte jag att jag gjorde väldigt stabila och säkra insatser. Jag gick inte ut och toköppnade utan gjorde fem rätt säkra varv både fredag och söndag, och jag är väldigt glad att jag fick till bra avslutningar, säger Ekström.

– Skejten har fungerat bra länge, så det var extra roligt att det fungerade så bra i klassiskt också. Jag har tränat mycket på det, dels teknik men också anpassad styrketräning. Jag har jobbat mycket med bålstyrka och bålstabilitet, och det börjar ge resultat. Det handlar mycket om att orka hålla ihop det även när man blir riktigt trött.

Hur mycket tider fick du höra under kampen mot Halfvarsson?

– Inga alls. Det var väl den stora skillnaden nu när det var coronaanpassat, att det inte stod några utefter banan och ropade tider. Så jag hade faktiskt ingen aning om att vi tampades om tredjeplatsen.

När de svenska träningstrupperna presenterades i somras fick 23 herråkare plats i A-, B- och utvecklingslandslagen. Men Ekström, som tillhörde B-landslaget i fjol, åkte ur och har fått bedriva sin sommar- och höstträning i privat regi.

Till världscuppremiären har två åkare ur A- och två ur B-landslaget fått plats. Och Ekström. Sverige hade egentligen tio herrplatser, men fem lämnas tomma. Förutom Halfvarsson lämnas bland annat också Jens Burman hemma efter en misslyckad premiärhelg.

– Vi vill ta vårt ansvar i pandemin och har på inrådan av vårt medicinska team bestämt att resa med färre aktiva, färre ledare och färre antal i servicepersonalen än normalt. Vi har sett på vilka åkare vi tror har toppchanser i de tre loppen isolerat, men också i minitouren totalt sett, säger landslagschef Anders Byström i ett pressmeddelande.

Ekström har gjort 25 världscuptävlingar i karriären, bland annat två Tour de ski. I fjol blev han 48:a i premiärtouren i Ruka efter placeringsraden 64–37–54 i de tre loppen.

– Jag känner mig bättre förberedd nu än jag gjorde då. Jag har fått en väldigt bra träningsbakgrund i sommar och höst och har haft förstklassiga förutsättningar från klubben (IFK Mora) och privata sponsorer. Men det är alltid svårt att sätta en målsättning inför en världscuptävling, säger Ekström.

– Målet är att åka dit och vara beredd. Det gör ont att åka sidor fort, och det går alltid fort i världscupen. Det kommer jag vara förberedd på.

Första beskedet från Svenska skidförbundet var att åkarna som blev uttagna till världscupen skulle isoleras från omvärlden i olika ”bubblor”, för att undvika covid-19-smitta, från söndag kväll hela vägen fram till tävlingarna. Men Ekström fick okej att åka hemma till Östersund och sköta de sista förberedelserna på egen hand.

– I dag tar jag det lite lugnt. Sedan kommer jag nog träna både i morgon, på onsdag och torsdag. Men det blir väldigt lågintensivt och inte jättemycket. Jag fokuserar på att få i mig energi och fräscha till mig, säger Ekström som tar coronaanpassningarna med ro.

– När man väl är ute i spåret är det ingen större skillnad mot vanligt. Kilometerna ska fortfarande åkas, och jag är ganska bra på att göra jobbet för mig själv. Jag har inte fått all information inför Ruka än, men jag vet att vi ska åka ett chartrat plan från Östersund på onsdag. Sedan kan det säkert blir större eller mindre omkastningar både i helgen och hela säsongen, så det gäller att hålla sig kall. Det enda jag kan göra är att vara förberedd på att tävla, och jag känner mig trygg i det.

Minitouren i Ruka inleds med en sprint i klassisk stil på lördag, fortsätter med ett 15-kilometerslopp i klassisk stil på lördag och avslutas med en jaktstart över 15 kilometer i fristil på söndag.

Axel Ekström

Född: 3 maj 1995 i Örebro, uppvuxen i Klockhammar.

Bor: Sedan 2015 i Östersund.

Klubb: IFK Mora.

Meriter i urval: 25 världscuptävlingar, individuellt som bäst 17:e. Sistaman när Sverige blev femma i stafetten i La Clusaz 2016 och sexa i stafetten i Lillehammer 2019. Två deltagande i Tour de ski. Femma individuellt på europeiska ungdoms-OS 2013. Sexa individuellt och femma i stafett på junior-VM 2015. Två topp 15-placeringar på U23-VM 2017. Junior-SM-guld i stafett 2014 och 2015.

Sveriges lag till världscuppremiären

Damer: Emma Ribom, Piteå elit, Ebba Andersson, do, Jonna Sundling, do, Anna Dyvik, IFK Mora, Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge, Moa Lundgren, IFK Umeå, Linn Svahn, Östersunds SK, Frida Karlsson, Sollefteå IF.

Herrar: Johan Häggström, Piteå elit, Oskar Svensson, Falun-Borlänge, William Poromaa, Åsarna, Marcus Grate, IFK Umeå, Axel Ekström, IFK Mora.