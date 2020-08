Efter stabil nedgång – nu ökar antalet fall av covid-19 i Dalarna igen: "De unga har fortsatt umgås och träffas

Under juli har antalet konstaterade fall av covid-19 legat på en stabil nivå i Dalarna. Men nu ser man ett trendbrott.

Under förra veckan rapporterades det in 48 nya fall i Dalarna, en ökning jämfört med veckan innan då siffran låg på 27.

– Det fortsätter åt rätt håll på sjukhuset. Det är väldigt få inlagda och nu är det faktiskt ingen som är inlagd på IVA med covid-19, vilket ju är första gången sedan det började läggas patienter där. Så det är fantastiskt positivt, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare vid Region Dalarna.

– Däremot såg vi förra veckan en viss ökning av fall. Och det handlar då om väldigt lindrigt sjuka och det är unga personer – de flesta är under 30, flera födda på 90-talet.

Utvecklingen i Dalarna sticker dock inte ut.

– Man ser ju det i hela Sverige, och det är väl helt enkelt för att de unga har fortsatt umgås och träffas mer än andra grupper.

Flera av de nya fallen har hittats genom smittspårning.

– Sedan några veckor tillbaka smittspårar vi ju kring varje positivt fall. Då ringer vi upp de som är positiva och ger dem information som de i sin tur ger till de personer som de umgåtts nära med. I den information står det att om man blir sjuk ska man gå och testa sig. Några av dem har då blivit lite sjuka, gått och testat sig och varit positiva, förklarar Helena Ernlund.

– Och då har de sagt såhär att "hade inte jag fått den här informationen hade jag tyckt att det här var så lindriga symptom att jag aldrig gått och testat mig".

Hon trycker därför på vikten av att gå och testa sig, även vid milda symptom.

– Det är fortfarande jätteviktigt att vid minsta symtom – det kan vara bara huvudvärk ibland – gå och testa sig, säger hon.

– Jag vet inte om det fortfarande är så att folk tänker att man blir jättesjuk av covid-19. Men de som är sjuka nu är väldigt lindrigt sjuka.

Under onsdagen kom beskedet att Dalarna, tillsammans med fem andra regioner, återigen rödlistas av den norska regeringen.

– De har ju väldigt strikta regler. Bland annat ska det ju vara under 20 nya smittfall per 100 000 invånare de senaste två veckorna. Så vi hade precis kommit under det, och nu har vi hamnat över igen, säger Helena Ernlund.

– Och det är ju risken, att vi fortsätter ligga runt den gränsen och bubbla lite upp och ner.

Enligt Helena Ernlund finns en farhåga inför den stundande skolstarten.

– Det är klart att vi har en viss farhåga att det ska bli en ökad smittspridning nu när skolorna börjar. Det har vi med i beräkningen, säger hon.

– Så det är viktigt att man verkligen gör vad man kan. Gymnasieungdomarna kan ju faktiskt också boka in sig för test, eller få hjälp av sina föräldrar att göra det, så att vi snabbt får koll på om det blir en smittspridning i gymnasieskolan.