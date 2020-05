Efter sol, värme och skogsbränder: "Det ser ut att bli en ostadig helg"

Samtidigt som maj levererade en av de få hittills vårvarma dagarna rådde under fredagen risk för gräsbränder i hela länet, fjällen undantagna.

Och mycket väl har räddningstjänst fått rycka ut på flera håll i Dalarna.

Under helgen minskar risken för gräsbränder samtidigt som chanserna för sol och värme dalar.

– Regn och nederbörd har varit under det normala under maj månad. Men under natten mot lördag rör sig ett regnområde in västerifrån. Under dagen imorgon får vi regn i stora delar av landet, säger Maria Augutis, meteorolog på väderinstitutet Storm Geo.

I större delen av länet väntas under lördagen omkring tio grader, dock något svalare i fjällen.

–Imorgon kan det också bli lokala inslag av åska.

Regn och regnskurar, med temperaturer omkring tio grader väntas även under söndagen.

– Det ser ut att bli en ostadig helg. Det behövs, det är goda nyheter. Även om det är långhelg och folk vill ha soligt väder Men vi måste faktiskt tänka på att marken behöver det här. Vi behöver regn och det är bra att vi får det, säger Maria Augutis.