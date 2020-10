Efter skadan: KIK-mittfältaren från start i nya förlustmatchen: "Det är ju där man vill vara"

Kvarnsveden stod emot bra mot Kalmar i ösregnet på lördagen, framförallt i den första halvleken. Man försvarade däremot med hela laget och de två anfallarna Moa Öman och Alma Nygren var tämligen ensamma där framme när bollen väl kom dit.

En som var tillbaka i startelvan efter över en månads skadefrånvaro var skånskan – som är fostrad i IK Uppsala – Hanna Lundell, 22.

– Det är skönt att komma tillbaka, det är första matchen från start sedan hjärnskakningen så det var skönt att vara igång igen, säger hon.

Hon fortsätter:

– Jag fick hjärnskakningen mot Morön och sedan så spelade jag ju veckan efter det utan att riktigt veta att jag hade hjärnskakning. Sedan så tog det en månad innan jag fick köra igång igen.

Hur skönt var det att vara tillbaka i startelvan igen?

– Jo det är skönt, det är ju där man vill vara och det man strävar man ju efter hela tiden. Sedan har jag ju varit skadad så jag har ändå fått respektera att jag inte har fått starta innan. Så det var skönt att få chansen nu.

Lundell och hennes Kvarnsveden släppte in ett mål i den 18:e minuten och det såg ut att bli tufft för dalalaget. Med drygt tio minuter kvar till halvtid så skapade Kvarnsveden en hörna som stöttes undan. Fram klev My Cato och dunkade in 1–1 på halvvolley.

– Jo, matchen är ändå ganska jämn, i alla fall första halvlek och jag tycker ändå vi har koll på dem. I andra halvlek får de in mål som man inte kan ta bort heller, säger Lundell.

I andra så orkade inte Kvarnsveden riktigt och släppte in två mål utan att själva göra något framåt. Trots att KIK gick ned på trebackslinje och satsade framåt så slutade matchen 1–3.

I nästa match så möter Kvarnsveden bottenkonkurrenten Lidköping som efter förlust på lördagen bara är en poäng före Kvarnsveden.

– Det är ju såklart en viktig match eftersom de är ovanför oss och om vi vinner så går vi om dem, vi måste fokusera på den. Nu har vi ju dock viktiga matcher alla som är kvar, säger Hanna Lundell.

Det sitter och trycker mot huvudet

Lundell spelade matchen mot Kalmar med ett skydd på huvudet, likt det Pontus Hindrikes och Bjarni Mark Antonsson använt i Brage. Kanske är det på väg att bli en trend inom Borlängefotbollen.

– Jag har det för att om jag får en boll mot huvudet så ska den skydda lite extra eftersom jag har haft hjärnskakningen. Det är för att minska risken för att få det igen.

Hur känns det att spela med det då?

– Man är ju inte van från börjar. Så det sitter och trycker mot huvudet, men efter ett tag så glömmer man ju det.

Matchfakta/Elitettan

Kvarnsvedens IK–IFK Kalmar 1–3 (1–1)

Målen: 0–1 (18) Tabby Tindell, 1–1 (33) My Cato, 1–2 (67) Ofelia Medhammar, 1–3 (84) Mimmi Asperot.

Varningar: KIK: Moa Öhman. IFK: Hanna Persson.

Domare: Alexander Jidemo.

Kvarnsveden på Ljungbergsplanen: Sara Björk – Beatrice Gärds, Marie Salander, Alva Lundin, Anna Björklund (78) – Agnes Dahlström, Irmeli Jonsson, My Cato (68), Hanna Lundell (68) – Moa Öhman, Alma Nygren.

Ersättare: Clara Ekstrand, Linnea Lindström, Elin Hjälte (78), Felicia Ersson (68), Hanna Spets (18), Alice Eriksson, Emma Lindén.