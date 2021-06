Efter sju månaders väntan – glada läsare tillbaka på bibblan: "Jippie!"

Klockan tio öppnades dörrarna på huvudbiblioteket i Borlänge efter att ha varit stängda för besökare sedan 16 november.

Två glada besökare som var på plats redan vid öppning var vännerna Minou Erkers och Alma Jessen, båda 10 år.

– Jippie! Det känns bra, utropar Minou Erkers.

De båda har saknat att vara på biblioteket under stängningen.

– Det har varit trist, i vanliga fall är jag här så mycket jag kan, säger Minou Erkers.

Även om väntan känts lång är de nu glada att återigen kunna välja böcker på plats.

– Här kan man kolla inuti, bläddra och se om boken verkar bra eller inte, säger Alma Jessen.

Bibliotekschef Liliane Thunell är även hon glad över öppningen.

– Det här känns så jättebra. Vi har saknat våra besökare, även om det har funkat väldigt bra ändå, säger hon.

Under stängningen har man kunnat reservera böcker via hemsidan och sedan hämta och lämna dem via en sidoingång till biblioteket.

– Reservationer ökade väldigt mycket under den här perioden, berättar Liliane Thunell.

Och trots att det varit stängt har personalen haft full upp ändå.

– Vi har varit så många som vi brukar, för det är stora ytor att springa och hämta böcker på. Det har även ringt massor hela tiden.

Det har även varit väldigt mycket utkörning av låneböcker.

– Våra vaktmästare har kört varje dag till personer i riskgrupper. Det har varit oerhört uppskattat, säger Liliane Thunell.

Men trots öppnandet är det inte precis som vanligt på "bibblan".

– Vi öppnar ju upp med restriktioner med bland annat max 50 besökare åt gången. Jag har köpt en besöksräknare med grönt och rött ljus. Sedan kommer vi att hjälpas åt att hålla efter och se till att man håller avstånd, berättar hon.

Samtliga aktiviteter, som exempelvis tipspromenader och tävlingar kommer fortsättningsvis att vara digitala.

Det så kallade IT-torget med alla datorer samlade, sprids nu ut på en större yta.

Fler detaljer om vilka förändringar och restriktioner som gäller vid besök finns på Borlänge biblioteks hemsida. Detta gäller även filialerna i Torsång och Kvarnsveden.