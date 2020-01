Efter Masarnas brakförlust – kommunen om marknadsföringsavtalet: "Ska snacka ihop oss"

Avesta kommun har varit Masarnas största sponsor de senaste säsongerna. Under 2018 och 2019 fick speedwayklubben enligt marknadsföringsavtalet sammanlagt 900 000 kronor av kommunen. I paketet ingick bland annat 100 entrébiljetter per säsong, åtta VIP-platser per match, reklamytor på Avesta motorstadion samt exponering i matchprogrammet, på kläder och fordon.

Efter Masarna Speedway AB:s bokslut för 2018, som visade en förlust på 2,2 miljoner, är det osäkert om avtalet förnyas.

– Jag har fått årsredovisningen ganska nyligen, men har inte hunnit särskilt långt i den frågan. I dagsläget har jag ingen kommentar, säger näringslivschefen Anders Åkerström.

Efter säsongen 2019 anlitade Avesta kommun Uppsala mediebyrå för att utvärdera avtalets värde. Enligt mediebyrån var värdet för säsongen 486 790 kronor.

– Värdet är lägre än vad jag hade förväntat mig, sa Åkerström till tidningen då.

Hur stora är chanserna att ni skriver ett nytt marknadsföringsavtal?

– Jag ska initiera en diskussion kring det här nu. Ytterst blir det en fråga för politiken.

Har du någon kommentar till Masarnas resultat, 2,2 miljoner kronor i förlust?

– Nej, inte mer än att vi fick veta tidigare åt vilket håll det lutade.

Hur snabbt måste ni fatta ett beslut?

– Jag antar att Masarna vill veta så fort som möjligt. Det är ju också intressant att se hur 2019 har gått. Där tycker jag ändå att Masarna har gjort det bra och bland annat dragit ned rejält på förarkostnader.