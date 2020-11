Efter livskrisen – Lena Birath redo att hjälpa IBF Falun igen: "Skulle jag vara öppen för"

LIVE 14.50: Se Team Thorengruppen–IBF Falun här

"Jag tål inte hur många smällar som helst."

Citatet efter att Lena Birath fixat uppdraget att föra IBF Falun till dåvarande elitserien säsongen 2003/04 – men klubbledningen valt att satsa på en ny tränarkonstellation inför återkomsten till högsta serien – kom från en människa som inte mådde bra.

Nu berättar hon för första gången om bakgrunden till flytten till Stockholm, där hon tränade Balrogs damer säsongen 2004/05.

– Jag behövde fly stan. Jag kände mig sviken och att ingen stod upp för mig. Ingen.

Inte ens killarna i laget?

– Nej.

Samtidigt som tränarkarusellen snurrade vidare i Falun – in kom under ett par år såväl Klas Persson som Mika Packalén och Rune Engström innan allting stabiliserades under Thomas Brottman – så sökte sig Lena Birath sig längre och längre ifrån elitinnebandyn.

Slagen, trött – och med ett självförtroende på den absoluta botten.

Då föll jag och föll jag.

Några år senare låg hon och grät på golvet på en kursgård utanför Norrköping.

– Det blev så illa att antingen orkade jag inte leva mer eller också var jag tvungen att ta tag i mitt liv. För det där, min "presterare", var jag fullständigt identifierad med.

Vad är det som gör att man blir så identifierad med någonting?

– För mig handlar det om bristande självkänsla, mitt egenvärde som person. För det är egentligen det vi faller tillbaka på och landar på om vi inte lyckas med det vi vill göra, mitt idrottspresterande i mitt fall. Så då föll jag och föll jag.

Mötet med människor som vara beredda att öppna upp sig om sin dåliga självkänsla på den där kursgården, Mullingstorp, blev vändpunkten.

Samtidigt var Lena Birath tillbaka i IBF Falun – först som läktarcoach för damlaget och sedan som tränare tillsammans med tidigare medspelaren och vännen Camilla Granelid säsongen 2006/07.

– Jag var inte riktigt beredd på en skilsmässa från föreningen som hade betytt så mycket för mig, förklarar hon.

2007 bytte hon spår, startade coachföretaget 1+1=3 och på senare år har hon föreläst mycket tillsammans med Ylva Nowén, en av Sveriges främsta alpina skidåkare genom tiderna.

– Vi förespråkar, i barn- och ungdomsidrott men även elitidrott, vikten av att stärka sitt egenvärde som person, så att det jag gör, idrottandet, är en annan del av mig, men jag går inte sönder och jag faller inte om jag inte lyckas med det jag vill uppnå, berättar Birath.

I mars kom dock coronapandemin och slog undan benen även på föreläsningsbranschen.

– Det är tungt nu och ont om uppdrag. Jag jobbar som föreläsare, processledare i grupputveckling och chefsstöd, terapeut och coach. Det är inga företag som vågar satsa som det ser ut nu och då sparar man in på de här mjuka värdena. Det är tufft att vara egenföretagare då.

Hur får du vardagen att gå ihop?

– Jag har en del klienter privat som terapeut och coach, men jag har inga uppdrag från företag.

Det är från 100 till 0 kan man säga?

– Ja, det kan man säga. Det som har varit är att jag har kört föreläsningar i RF-Sisus regi inom idrotten och då har vi kört via Zoom. Jag blir glatt överraskad över hur väl det fungerar ändå. Det bästa är ju det personliga mötet, men man kan dela upp dem i olika samtalsgrupper och det blir ändå möten mellan människor och en bra diskussion och jag tror att det är än viktigare nu när det är så många som isolerar sig och vi är begränsade i vårt sociala umgänge.

Samtidigt kommer hela tiden rapporter om ökad psyskisk ohälsa i pandemins spår.

– För mig är det inte konstigt för vi är ju flockdjur. Vi människor behöver varandra, bli sedda, bekräftade, få vara med i ett sammanhang, betyda något och se andra. Så jag tycker inte alls att det är ett dugg konstigt att det är så. Det påvisar vikten av det för oss människor.

För ett år sedan berättade IBF Faluns back Simon Berg om sin egen panikångest.

Och han är inte ensam om att ha låtit garden falla under senare år. Något Lena Birath hyllar.

– Det krävs ett stort mod att göra det om man aldrig har gjort det tidigare i sitt liv, konstaterar hon.

Upplever du att stigmat är på väg att försvinna?

– Ja, kanske lite mer än vad det har varit faktiskt.

För att våga visa alla aspekter av vårt känsloregister krävs det mod. Att visa upp fasaden ytan krävs det inget mod för.

Det var inte aktuellt på din tid?

– Nej. Jag är inlärd i att att visa sig sårbar och vara ledsen är en svaghet. Men det är ju precis tvärtom. För att våga visa alla aspekter av vårt känsloregister krävs det mod. Att visa upp fasaden ytan krävs det inget mod för, det kan alla göra. Men då blir det heller inte möten mellan människor.

Trots detta: Lena Birath var landslagsdam i såväl bandy som innebandy, har vunnit EM-guld, VM-guld och SM-silver och fått sin tröja hissad i det som nu heter Guide arena. En rätt så mäktig meritlista för en spelare som led alla helvetes kval under karriären – men aldrig visade det.

– Jag kände ju och visste det hela tiden. Det har varit en styrka på ett sätt. Annars kanske jag inte hade kommit dit jag har kommit i min aktiva karriär. Men det handlar om att få balans i den andra delen också. Det är bra att kunna ställa krav på sig själv, men man måste också kunna vara snäll mot sig själv och förstå att jag också är människan Lena med mina egenskaper och inte bara utifrån det jag presterar eller inte presterar.

Hon gav mig sådan trygghet och sådant lugn och det gjorde också min tränare Leif Lundberg när jag tränade bandy.

Lena Birath kommer tillbaka till det hon föreläser om: Fokuset på barnet.

– Jag hade en fröken i årskurs ett–två. Hon representerade en sådan trygghet för mig. Fröken Britta. Och jag kommer ihåg att jag satt i hennes knä när vi kollade på tv-program på skoltid och jag till och med ringde hem till henne på kvällarna fastän min mamma och pappa var hemma och hon gav mig sådan trygghet och sådant lugn och det gjorde också min tränare Leif Lundberg när jag tränade bandy med killaget. Han såg mig som personen Lena, vilket gjorde att jag blev trygg och på så sätt kunde slappna av och prestera samtidigt på banan.

Steget ut ur trygghetszonen, när Britta och Leif inte fanns där, blev det svåra.

– Det var många gånger i dalalaget i fotboll, eller landslagen som jag spelade i både i bandy och innebandy, där jag underpresterade för att jag inte kände den här tryggheten och tilliten från ledarna. Jag har nog alltid varit en hyperkänslig tjej som har "vibbat" in allting och idrottsvärlden är ganska tuff och kall och då behöver jag sätta upp den här fasaden och ytan för att värja mig.

Vi återvänder till den där succésäsongen 2003/04.

Gjorde månne Lena Birath sig själv omöjlig som tränare för IBF Faluns herrar?

Det pratades om att hon var "ensam kvinna i svensk herrelitinnebandy" som om det vore problemet. Samtidigt var det hon som ställde de största kraven på sin omgivning.

Efter Lena Birath presenterade IBF Falun och dåvarande sportchefen Mats Andréason en hel tränarkvintett inför återkomsten till högsta serien.

De tyckte att jag var en dryg jävel som ställde krav och skulle ha kontroll och struktur.

Det var coach, tränare, assisterande tränare, fystränare och mental tränare. Det var förutom Klas Persson, Mats "Polo" Johansson och Patrik Bäck även Torbjörn "Grycksboexpressen" Eriksson och Rune Gustavsson.

Det var kanske ingen slump.

– Det jag skulle ha gjort annorlunda är att jag skulle kanske ha tonat ner den här prestationsdelen i mig och inkluderat andra mer, för jag ville ha kontroll på saker och jag projicerade ut på andra ledare som jag inte upplevde kom upp till min standard och nivå. Och då var ju pajkastningen igång.

– Egentligen hade jag själv en ökad längtan till att ta det lite mer lugnt, som jag upplevde att de gjorde, och det var så jag projicerade på dem, medan de tyckte att jag var en dryg jävel som ställde krav och skulle ha kontroll och struktur och tänkte på spelarna dag som natt. De kanske ville göra lite mer som mig, innerst inne, men det framgick inte.

Skulle alla öka sin självmedvetenhet så skulle samhället se helt annorlunda ut tror jag.

Lena Birath fortsätter:

– Det är oftast såhär vi håller på utan att vi är medvetna om det. Och det är det jag menar med att öka sin självmedvetenhet, att hämta hem saker till mig. Att säga "förlåt, det här var mitt fel, jag tar det" och samtidigt inte bära andras skit. Jag ska ta ansvar för mig och mitt, men de andra får ta ansvar för sig och sitt. Och skulle alla öka sin självmedvetenhet så skulle samhället se helt annorlunda ut tror jag.

Hur skulle det se ut då?

– Då tror jag att det skulle vara en mer varm och förlåtande värld med tryggare människor.

Men hur skulle då elitidrotten se ut?

– Kanske mer som fair play. Jag menar inte att vi ska vara mjukisar utan gränser, utan vi kan ju ha både och.

Intervjun är i princip slut.

Vår vandring runt Tisken denna dimmiga novembermorgon ett år då allting – till och med IBF Faluns världsdominans – kastats över ända är slut.

Men frågan måste ställas.

Kommer du någon gång att återvända, till lagidrotten och till tränarjobbet?

– Just nu är det ingenting som jag känner att jag vill göra. Jag brinner för att inspirera och beröra vuxna till att öka sin självmedvetenhet och bidra till de aktiva oavsett ålder. Att komma in och göra punktinsatser eller coacha en tränare eller ledare eller förälder individuellt, eller ha terapi eller jobba med gruppen och individerna i gruppen, det är sådana saker som jag brinner för.

IBF Falun har tre förluster på fyra matcher. Om de skulle ringa och vilja ha hjälp, vad skulle du säga då?

– Jo, men absolut, det skulle jag vara öppen för.

När jag väl såg den här matchen nu var det roligt att se.

Det gamla är glömt?

– Ja, det är det. Det finns ju med mig, men jag är också öppen för att göra sådana här saker och bidra och hjälpa till på det sättet. För det handlar återigen om att öka den här självmedvetenheten. Och kan var och en göra det, oavsett ledare eller spelare, förstå vilket lag...

Faktum är att Lena Birath har ett relativt nyåterupptäckt intresse för det där laget som hon tvingades lämna långt innan framgångssagan inleddes.

Via sin pappas prenumeration på Falu Kuriren kunde hon i lördags logga in och se IBF Faluns bortaförlust mot Kalmarsund. När hon senast såg en match? Längesedan.

– När jag väl såg den här matchen nu var det roligt att se, men jag har inget eget intresse av att utöva det. Inte från det här prestationsträsket, att "nu måste jag göra det här".

Jag skulle verkligen vara en mycket bättre tränare än vad jag var då.

Skulle du riskera att hamna där igen om du blev för involverad i ett lag?

– Jag skulle få jobba med den biten, min "presterare". Jag skulle behöva ha koll på den och coacha den. För den är ju fortfarande stark, men inte på samma sätt.

Hur mycket bättre tränare skulle du vara om du någon gång skulle återvända, med allt du har gått igenom på 15 år?

– Det är svårt att uppskatta och gradera det, men jag skulle verkligen vara en mycket bättre tränare än vad jag var då, absolut, med just den andra personliga biten och min ökade självmedvetenhet. Och att kunna hämta hem saker och äga saker och säga förlåt och vara mer mänsklig.