Efter krismötet – nu kan Kvarnsvedens IK skrota trebackslinjen: "Måste också ta vårt ansvar"

Efter matchen samlade Fredrik Bengtsson en av en misslyckad serieinledning mentalt svårt sargad trupp.

Tillsammans med hjäptränarna Fredrik Andersson och Jens Lindström stod han sedan länge och pratade – och kom kanske ut med en lösning.

Inför Bollstanäs-matchen valde Kvarnsveden-tränaren att peta vänstermittbacken Linnea Lindström till förmån för Hanna Spets, som fram till dess konkurrerat om en defensiv mittfältsplats.

Men Spets missade rensningen som ledde till Malin Elsilä Engdahls 0–2 och spelade sedan även fram inhoppande Ida Pettersson till 0–4 innan mardrömsmatchen var över.

– Jag visste om att de hade en högersida som var lite snabbare. Men jag tycker inte att vi fick något riktigt betalt i det bytet. Hon har spelat mittback i Kungsbacka också, men, ja, hon gjorde det efter sina förutsättningar... det får jag ta på mig, konstaterar Bengtsson.

Tanken var att bredda konkurrensen på mittbackssidan efter skadorna på Ella Degerstedt (opererat knä), Frida Jacobsson (allvarligt fotskadad i premiären) och Alva Lundin (bakslag på opererat knä).

– Jag tycker inte att det har fungerat optimalt så jag ville ha något mer alternativ, förklarar tränare Bengtsson.

Nu kan den misslyckade positionsförändringen på Spets och bristen på konkurrens på mittbackssidan göra att Kvarnsveden i stället väljer att gå tillbaka till att spela med två mittbackar.

– Jag tycker inte att vi är riktigt synkade heller. Vi har problem eftersom tre mittbackar är borta så det är klart att vi står och tittar på hur vi ska kunna stoppa den här blödningen helt enkelt, säger Kvarnsveden-tränaren.

Lösningen kan vara att spela fyrbackslinje i försvarsspel, men att ha en offensiv ytterback så det ändå blir en trebacklinje när laget anfaller.

– Vi har inte tagit något sådant beslut än, men vi måste också ta vårt ansvar och se hur vi kan få ut max från varje spelare. Efter den här starten som har varit kanske vi måste jobba efter en annan formation för att göra någonting för att gjuta mod. Det är någonting vi får diskutera vidare i veckan, säger Fredrik Bengtsson.

Finns materialet för att kunna spela med ett annat spelsystem med tanke på att ni så tydligt byggde för 3-5-2?

– Jag tror det. Fotboll är lite komplext. Även om vårt arbetssätt skulle vara exakt samma, hur vi vill spela fotboll, så kan formationen vara en annan.

Jag tycker att vårt presspel är under all kritik, att vi bara jobbar en och en.

Är det en fyrbackslinje i försvarsspelet som ligger närmast?

– Jag vet inte. Vi får se, jag hoppas att jag får lite koll på spelarna efter återhämtning de här närmaste dagarna, så får vi se vad vi har för nu har vi match igen onsdag så nu måste vi studsa tillbaka rätt snabbt och se vad vi har att göra.

Kommer ni in fel i situationer för att ni ligger fel på grund av spelsystemet?

– Nej, det tror jag inte i sig. Jag tror att det är mer att vara mer tydliga när vi kommer in i andraboll, att vara mer tydliga där att försöka ta tillbaka den. Att vara lite snabbare i press. Jag tycker att vårt presspel är under all kritik, att vi bara jobbar en och en.

Men det är väl något ni tränar på varje vecka?

– Ja, solkart. Och generellt finns det där, absolut, men det är tråkigt att det inte fungerar i match.

Kvarnsveden spelar nästa match redan på onsdag, borta mot Brommapojkarna, och har, om förändringen ska genomföras redan till dess, bara två träningspass på sig att nöta in en ny formation.

Analys: Plus och minus med olika formationer enligt Sportens Markus Josefsson:

4-4-2:

Jenny Wahlén – Anna Björklund, Marie Salander, Bea Gärds, Linnea Lindström – Agnes Dahlström, Irmeli Jonsson, My Cato, Emma Lindén – Klara Folkesson, Alma Nygren.

+: Laget får fortsätta jobba med två forwards, vilket varit en nyckel i uppspelsfasen, och Dahlström kan frigöras genom att Björklund trycker upp i offensiven. Lindén kan balansera mer till vänster och hjälpa Lindström bakom sig.

-: Tunt centralt på mitten med orutinerade Irmeli Jonsson och My Cato. Skillnaderna med ett 3-5-2 blir försvinnande små om Dahlström ändå behöver hjälpa till centralt.

4-2-3-1:

Jenny Wahlén – Anna Björklund, Marie Salander, Bea Gärds, Linnea Lindström – Irmeli Jonsson, My Cato – Agnes Dahlström, Alma Nygren, Emma Lindén – Klara Folkesson.

+: Dahlström, Nygren och Lindén utgör en av ligans starkaste "treor" och kan pressa tillbaka motståndarna. Folkesson får bra understöd.

-: Lindström riskerar att bli avslöjad som för långsam precis som i en trebackslinje om Lindén blir för offensiv till vänster.

4-3-3:

Jenny Wahlén – Anna Björklund, Marie Salander, Bea Gärds, Linnea Lindström – Alma Nygren, Irmeli Jonsson, My Cato – Agnes Dahlström, Klara Folkesson, Emma Lindén.

+: Folkesson kan agera mötande och ha två djupledslöpare kring sig. Något som har saknats hittills. Dahlström kan också falla in som "tia" bakom Folkesson och Lindén.

-: Nygren, Jonsson och Cato får lika mycket ytor att täcka på mitten som varit problemet i 3-5-2-spelet. Risken är att Dahlström och Lindén faller för lågt på kanterna för att hjälpa till och Folkesson blir isolerad på topp.