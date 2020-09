Efter inställda tävlingarna – specialplanen för Stina Nilsson: ”Kollar alla möjligheter”

IBU-cupen är på nivån under världscupen och tanken var att den nyligen till skidskytte omskolade Stina Nilsson skulle kvala in till den största scenen därigenom.

Men när två planerade tävlingar ställdes in gick den planen i stöpet.

Nu försöker det svenska skidskytteförbundet med en plan B för Nilsson, som dessutom kämpar för att komma tillbaka från en armskada.

– Vi har ställt frågan till IBU om det är möjligt att Stina kan få köra världscupen utan att ha kvalificerat sig dit via IBU-cupen. Men vi har inte hört något än, jag gissar att det har fått in en hel del frågor efter att beskedet kom att cupen ställs in, säger Johannes Lukas till Expressen.

Lukas vill hitta tävlingsmöjligheter för Stina Nilsson.

– Självklart kollar vi upp alla möjligheter som finns, om det finns andra kvalifikationstävlingar som skulle kunna vara alternativ.