Efter hård ordväxling – Svan och Northug nytt programledarpar: "Varit kaxig i överkant"

TV4-serien Sverige mot Norge drar igång sin andra säsong den 12 januari. Årets programledare är Gunde Svan och Petter Northug.

Genom åren har det varit en del hårda ord mellan längdkungarna.

– Vi har haft våra dispyter i media och annat. Jag tycker att han har varit kaxig i överkant och så där. Att jobba med honom var något helt annat, när man var på hans sida. Det var inga problem alls utan funkade jättebra, och han passade tider. Jag tyckte han skötte sig jättebra, säger Gunde Svan.

Programmet spelas in i natursköna norska Rjukan. Gunde Svan uppskattar den extra dimensionen som kraftverket Vemok tillför. Under andra världskriget tillverkade tyskarna tungt vatten där, som skulle användas till en atombomb. En grupp norrmän, specialtränade av britterna, satte stopp.

–Vilka fantastiska bilder det kommer att vara och det är en historia som är ganska fin kring det här Vemok, kraftverket, där tyskarna var under andra världskriget och försökte göra tungt vatten. Det vart som en dimension till. Typ som med fortet (det fort där Fångarna på fortet spelades in), den historiken där gör det lite extra med byggnaden och jag tyckte att det kändes så här också. De var tuffa de här sabotörerna som smög sig in över fjället, mitt ibland tyskarna och sprängde den egna anläggningen för att de (tyskarna) inte skulle kunna göra något mer tungt vatten.

Trots att deltagarna är elitidrottare som levererar på sitt yttersta, så lyckades programledarna pressa dem längre än de någonsin tidigare gått.

– Det blev tuffa utmaningar för de som var med och tävlade. Många trodde att det skulle vara lite halvsemester, men där tog de fel. Det var kul. Det är alltid roligt att se sådana som är fulltränade att plågas till max, säger Gunde Svan med ett skratt och fortsätter:

– Då man slipper göra det själv så är det ännu roligare. Några av dem sa att de hade varit trött som skidåkare och trott att de hade varit på sitt max, men vi lyckades pressa ur dem ännu mer.

2018 kontaktade du Northug för att visa ditt stöd, vad fick du för respons?

– Han hade inte så många då heller, jag skulle tänka mig att det är ungefär samma visa nu med det som hände efter det här (Petter Northug blev dömd för fortkörning och narkotikainnehav 2020). Han måste lära sig, han är ju vuxen, så han borde ju lära sig lite han också vart gränser och sånt där går. Han har ju uppenbart svårt för det, lika som han hade i skidspåret. Tänjde på alla gränser där också.

En av deltagarna är längdåkaren Frida Karlsson. ”Jag såg programmet förra säsongen och det såg så himla häftigt ut. Att få utmana sig själv fysiskt tillsammans med ett sådant här gäng kan inte bli annat än bra.” säger 21-åringen i ett pressmeddelande från TV4.