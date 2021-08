Efter Fredricsons OS-silver – nu blir det medaljjakt med laget

– Det kan man lugnt säga. Det ser onekligen bra ut, säger Malin Baryard Johnsson. Det har inte hänt att svensk hoppsport haft tre ryttare av sex i en omhoppning om medaljerna i en OS-final.

Trots det var några av reaktionerna dystra efter den dramatiska upplösningen i onsdags. Henrik von Eckermann var djupt besviken över att han missade medalj. Baryard Johnsson hade svårt att smälta att hon var så nära sin första individuella mästerskapsmedalj.

– Jag lider lite med mina lagkamrater, sade Peder Fredricson, som på nytt snuvades på guldet med ytterst liten marginal.

I Rio de Janerio 2016 var Nick Skelton 53 hundradelar snabbare. På Baji Koen-stadion tog Ben Maher sin Explosion över mållinjen med 17 hundradelar till godo på Fredricson och All In.

– Mitt mål var att ta guld, så klart. Men det känns lite girigt att stå här och vara tjurig över att det blev silver.

Ny dag, ny tävling

Kanske kommer den optimala utdelningen på lördag, i lagtävlingens final, men först ska hopplandslaget klara fredagens kval.

– Vi har tre ryttare topp-5 på ett OS, jag vet inte om det har hänt tidigare. Det är klart att det känns jättebra. Sedan är det en helt ny dag, en helt ny tävling. Vi måste nollställa oss och ha full fokus på lagtävlingen, säger förbundskaptenen Henrik Ankarcrona.

Den svenska framgången i den individuella tävlingen kostade hästarna kraft och energi.

– Man får inte glömma att våra hästar gått dubbla rundor. Det är en nackdel, så klart, men jag tror att hästarna är i väldigt bra form och de får en vilodag. De kommer nog att återhämta sig, säger Baryard Johnsson.

Lugn dag för hästarna

Under torsdagen fick Indiana, All In och King Edward ta det riktigt lugnt.

– Det är bara att försöka få ut mjölksyran och mjuka upp dem lite lugnt. De är tävlingshästar som är vana att gå flera dagar, men det är extremt tuffa banor. Samtidigt sitter vi på tre väldigt kapabla hästar, fortsätter Baryard Johnsson.

Henrik Ankarcrona har fram till två timmar före tävlingsstart möjligheten att plocka in veteranen Rolf-Göran Bengtsson och Ermindo i lagtävlingen.

Ser du någon anledning att göra det?

– Hästar och ryttare måste känna sig hundraprocentigt fräscha. Det är en dialog jag tar med veterinärer och ryttare innan jag fattar beslut. Men det är klart, de här tre har inte gjort mig besviken, säger Ankarcrona och syftar på Fredricson, von Eckermann och Baryard Johnsson.

Samtliga svenska hästar klarade utan mankemang torsdagens veterinärbesiktning. Fajten om medaljerna i lagtävlingen blir hård, tror Ankarcrona.

– Jag kan räkna upp sex-åtta lag som kan vinna. Det är en helt ny tävling.

Henrik Skiöld/TT