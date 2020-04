Efter förra veckans succé – klart med tre nya gratiskonserter på dt.se: "Många sitter ju hemma och har tråkigt"

De artister som uppträder den här veckan är:

Ellinor Brolin på tisdag.

Broder Henrik Rapp på onsdag.

Tusse på torsdag.

– Tusse är ju Tusse, jag tycker det är väldigt stort att vi får med honom i det här. Han är ju ändå Idolvinnare i år och en superartist, det är väldigt fränt, säger Per Staffas, som är projektledare för We have a stream.

Kan det bli en fortsättning även nästa vecka?

– Vi är öppna för det, men inget är spikat utan vi kör de tre artisterna, så får vi se om det blir samma succé som första veckan. Slår det här väl ut så vill vi fortsätta, men vi måste hitta bra akter som vi tror på.

Kulturhusets scen får med det här en chans att leva under rådande omständigheter. En scen som annars står tom med alla föreställningar som är flyttade eller inställda.

– Ja då är det coolt att kunna erbjuda folket bra kulturupplevelser och konserter, även om man måste sitta hemma i soffan, säger Per Staffas och fortsätter:

– Vi ger också artisterna en chans att spela, för de har ju massor av avbokade spelningar, men nu får de ju ändå spela inför en stor publik. Det motsvarade ju flera utsålda salongen förra veckan, om man räknar så.

Varför tror du att det här greppet med gratiskonserter fungerade så bra?

– Många sitter ju hemma och har tråkigt, ombedda att hålla sig isolerade, då är det perfekt att man kan se en livestreamad konsert varje kväll klockan 20.00. Det är ju en del av succén, man vill verkligen se en konsert, men man kan inte gå ut och göra det.

Alla konserter är gratis och öppna för alla att se även om man inte är abonnent. Konserterna sänds kl.20.00 på dt.se.

We have a stream görs möjligt tack vare ett samarbete mellan Falu Kommun (Kulturhuset tio14), Dalapop, scekab och Dalarnas Tidningar.