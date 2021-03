Efter förbundets frågeformulär – Faluklubbarna står i varsin ringhörna inför fotbollssäsongen

Division 3-nykomlingen Slätta SK ser förslaget om en ny halv säsong som det enda logiska.

– Våra spelare har inte ens betalt. Vi kan inte kräva att de ska ta ledigt för att sitta och åka till exempel till Hudiksvall en vardag. Det är tre bortamatcher vi skulle kunna spela på en vardagskväll, Korsnäs, Forssa och Forsbacka, säger lagledaren Ola Tollsten.

Ett annat alternativ i formuläret från Svenska Fotbollförbundet var att spela lördag och söndag – men inte heller det passar Slätta.

Vi spelar självklart en komprimerad säsong alla dagar i veckan

– Vi är inte så sugna på det. De lag som har en tunn trupp kommer slita hårt på sina spelare. Risken för skador ökar då, och får man lite skador i truppen är man rökt, säger Tollsten.

I Korsnäs är tränare Gustav Källberg av en helt annan uppfattning.

– Vi spelar självklart en komprimerad säsong alla dagar i veckan. Antingen med veckomatcher, eller om vi kan spela hela sommaruppehållet. Det vore jäkligt tråkigt om det blir en halv säsong igen – jag hoppas verkligen det blir dubbelmöten, säger han.

Formuläret skulle vara inlämnat i mitten av förra veckan och i Korsnäs sitter man som på nålar i väntan på besked från Svenska fotbollförbundet.

– Det borde komma något snart. Det är svårt att periodisera träningsupplägget, det vore skönt att få någonting i alla fall, säger Gustav Källberg.

Han hoppas att laget ska förbättra sin sjätteplats från förra året.

– Vi vill alltid bli bättre och målsättningen är att bli bättre för varje säsong. Vi har haft jäkligt bra fart på träningarna och truppen ser stark ut. Vi har bra närvaro och bra tempo – nu väntar vi bara på matcherna.

– Det känns som att vi har steppat upp. Vi vill vara med och slåss och utmana i toppen, säger Källberg.

Fakta/Södra Norrlandstrean 2021

Forssa BK (Dalarna) Korsnäs IF (do), Slätta SK (do), Forsbacka IK (Gästrikland), Åbyggeby FK (do), Bollnäs GIF (Hälsingland) Iggesunds IK (do), Strands IF (do), Söderhamns FF (do), Strömsbergs IF (Uppland), Fagersta Södra IK (Västmanland).