Efter flera dalasegrar – här är totalställningen efter elitsprinten

Medan de övriga klasserna hade en vilodag var det under onsdagskvällen dags för sprint för elitklasserna i årets O-ringen. Sprinten utspelade sig i centrala Norrköping och det var ingen chock att världsettan Tove Alexandersson tog hem segern även i onsdagens tävling. Genom vinsten drygade hon ut sin totalledning med ytterligare 27 sekunder, den är nu nästan 14.5 minut.

Men det var inte bara Alexandersson som tog hem segrar till Borlängeklubben under onsdagen. Emil Svensk vann H21 elit och lyckades genom sprintsegern klättra upp till en andraplats i totalen.

I D18 elit var det Tilda Östberg som tog hem segern, endast en sekund före Hanna Lundberg från OK Renen. Klubbkamraten Viktor Svensk blev tvåa i H18 elit, sju sekunder bakom dagens segare Axel Elmblad från Bredaryds SOK.

Stora Tuna OK tog därmed hem fyra segrar i elitsprinten.

Resultaten för de individuella etapperna hittar du på O-ringens hemsida.

Totalresultaten för elitklasserna i O-ringen efter etapp 3:

D21 Elit, 2,890 m, 75 deltagare: 1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK (SWE), 2:23:05, 2) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering (SWE), +14:23, 3) Anastasia Rudnaya, MS Parma (FIN), +18:10, 16) Denisa Kosová, IFK Mora OK (SWE), +31:39, 20) Vendula Horcickova, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +32:55, 45) Magdalena Olsson, Stora Tuna OK (SWE), +54:30, 50) Johanna Börjesson-Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +56:11, 56) Jessica Halliday, Domnarvets GoIF (SWE), +1:05:58, 58) Indre Valaite, IFK Mora OK (SWE), +1:07:36, 64) Jennie Börjesson-Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:15:29.

H21 Elit, 3,450 m, 77 deltagare: 1) Ruslan Glebov, OK Ravinen (SWE), 2:36:47, 2) Emil Svensk, Stora Tuna OK (SWE), +1:56, 3) Albin Ridefelt, OK Linné (SWE), +2:27, 11) William Lind, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +9:02, 12) Isac von Krusenstierna, OK Kåre (SWE), +9:18, 15) Anton Sjökvist, Stora Tuna OK (SWE), +10:59, 24) Vojtěch Král, IFK Mora OK (SWE), +15:24, 31) Marek Minar, do, +18:51, 36) Jesper Svensk, Stora Tuna OK (SWE), +19:58, 47) Ludvig Åhlund, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +27:13, 60) Jonas Gustafsson, OK Kåre (SWE), +34:54.

D20 Elit, 2,830 m, 93 deltagare: 1) Anine Lome, Hamar OK (NOR), 2:02:29, 2) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna (SWE), +1:26, 3) Siri Suter, Eksjö SOK (SWE), +4:49, 4) Ella Olsson, Grycksbo IF OK (SWE), +7:00, 9) Vilma von Krusenstierna, OK Kåre (SWE), +9:47, 18) Ronja Hugg, Stora Tuna OK (SWE), +15:03.

D18 Elit, 2,600 m, 114 deltagare: 1) Hanna Lundberg, OK Renen (SWE), 1:41:03, 2) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK (SWE), +2:49, 3) Tilda Östberg, Stora Tuna OK (SWE), +4:03, 26) Tilda Golsäter, Korsnäs IF OK (SWE), +18:08, 51) Moa Hjorth, Domnarvets GoIF (SWE), +28:31, 53) Klara Andersson, do, +29:05, 73) Elsa Nilsson, do, +36:59.

H18 Elit, 2,830 m, 115 deltagare: 1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK (SWE), 1:35:01, 2) Axel Elmblad, Bredaryds SOK (SWE), +0:05, 3) Samuel Pihlström, OK Landehof (SWE), +3:26, 36) Jonas Carlsson, Stora Tuna OK (SWE), +19:58, 65) Henrik Petrisi, Västerbergslagens OL (SWE), +26:19, 72) Erik Brandt, Domnarvets GoIF (SWE), +28:07.