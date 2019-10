Efter fjolårets Sagan om ringen-succé: Stor kör sjunger datorspelsmusik i kyrkan

Fantasykören ”Eldandili” startades av Jennie Tiderman-Österberg och gjorde sina första framträdanden i Gustafs kyrka förra hösten. Nu kommer uppföljaren ”Gamer”.

– Vi gjorde tre utsålda konserter och ville fortsätta, säger hon.

Jenny är själv en hängiven datorspelare så temat kändes givet. Det blir musik från bland annat World of Warcraft, Final fantasy, The Legend of Zelda, Minecraft och Super Mario Bros.

Daniel Larsson, organist i Gustafs församling, spelar inte själv datorspel, men såg ändå potentialen.

– Det är samma som med Sagan om Ringen – det är kvalitativ musik. Här finns mycket att hämta, säger han.

Många kanske tänker på blipp-blopp från elektroniska 8-bitarsspel, men så låter inte längre musiken i spelen.

– Med de nya episka spelen handlar det om genomkomponerad musik. Det är helt sagolikt och dynamiskt, säger Jennie Tiderman-Österberg.

– Vi har också gjort en jazzversion av Super Mario.

Till skillnad från andra konsertuppsättningar av spelmusik koncentrerar man sig i Gustafs på kördelen. Det är en stor kör på 45 personer.

– Det är inte så många församlingar som har en fantasykör. Vi går in i det ganska lekfullt, det är ju sjunget på många olika låtsasspråk, säger Jennie.

Någon kanske undrar om detta är något som kyrkan ska syssla med. Daniel Larsson tycker det.

– Vi har diskuterat fram och tillbaka med våra teologer. Det går alltid att hitta en ingång i kampen mellan ont och gott och liknande. Alla har gått in i det med entusiasm. Våra älskade ”kyrkgubbar” och ”kyrktanter” är väldigt intresserade, de ser sina barnbarn spela spel. Det är vackert att se hur folk kommer samman.

Det har också gett ringar på vattnet i övriga landet.

– Jag har träffat folk i Uppsala och Västerås som vet var vi gör och tycker att det är roligt, säger Daniel.

Kören började repeterar redan i mars. Sångare och musiker kommer både från orten och utifrån.

– Det har varit lite utmaningar att få till uttal och liknande på alla konstiga språk. Jag sjunger in allt och lägger det på dropbox så de kan öva hemma, det är inte alla som läser noter slaviskt, säger Jennie.

Att konserten ska vara gratis är viktigt, menar de. Däremot måste man ändå boka sin biljett.

– Det är för att ingen ska behöva vända i dörren för att det är fullt.

De planerar också redan för nästa höst. Då blir temat filmmusik – ”fantasy on screen".