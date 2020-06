Efter dubbla stjärntappen – så ska Kais Mora fortsätta utmana om guldet: "Finns inget annat"

Att Anna Wijk skulle komma att lämna Kais Mora kom knappast som någon överraskning.

Världens bästa spelare deklarerade redan inför den gångna säsongen att det sannolikt var hennes sista på elitnivå, och även om hon in i det längsta lämnade dörren på glänt så fick beskedet för en knapp månad sen knappast någon att höja på ögonbrynen.

En större bomb var dock den som briserade förra veckan när landslagsmålvakten, Amanda Hill, meddelade att hon lämnar både Kais Mora och innebandykarriären bakom sig.

Roger Jonsson i Kais Moras sportgrupp var dock inte helt främmande för att ett sånt besked kunde komma, berättar han för Sporten.

– Jag hade det väl lite på känn, när vi pratade och hon inte visste hur hon ville göra framöver. Det är synd, men samtidigt förstår jag henne och stöttar hennes beslut. Avbruten säsong, lite motivationsbrist... hon slutade på topp, om man säger så, säger Roger Jonsson.

Amanda Hill anslöt till Kais Mora inför guldsäsongen 2014/15 och har sedan dess varit en nyckelkugge i det Kais som prenumererat på SM-finalplatser.

Just 2014/15 blev dock, trots SM-titeln, mindre lyckat för Hill personligen, då blodproppar i lungorna gjorde att hon tvingades avbryta säsongen i förtid.

– Jag tycker lite synd om henne, för hon fick ta guld från läktaren. Men när hon väl kom tillbaka säsongen efter och fick vinna Champions Cup-guldet och blev utsedd till bästa målvakt i den turneringen, det tror jag var ett viktigt avstamp för henne. Att hon fick visa upp sig, för det fick hon inte riktigt 2014/15, säger Roger Jonsson.

Sedan fyra år tillbaka finns även Jenny Axelsson, som nyligen förlängde sitt kontrakt, i truppen och 23-åringen från Hagfors blir nu Amanda Hills natuliga ersättare mellan stolparna.

– Vi har ju tyckt att vi har Sveriges två bästa målvakter. Jenny har ju haft bäst räddningsprocent i två år och jag tror att vi bara har förlorat två matcher som hon har stått under alla år som hon varit här. Så där känner vi oss jäkligt trygga. Sen har ju Jenny haft en situation där hon krigat mot den som är utpekad etta i Sverige, säger Roger Jonsson och berättar även att man är nära att plocka in en ny back up till Axelsson.

Såväl Amanda Hill som Anna Wijk var båda viktiga stöttepelare i det landslag som i december spelade hem Sveriges sjunde raka VM-guld.

Att Kais Mora nu tappar två av världens bästa spelare är dock inget som påverkar klubbens höga ambitioner, menar Roger Jonsson.

– Anna har vi vetat om i ett helt år. Det var mer att det blev väldigt upphaussat när det väl kom ut. Men vi har byggt för ett liv utan Anna och Uffe (Hallstensson, huvudtränare) har under säsongen coachat laget även inför säsongen som kommer genom att snurra runt lite i formationerna och flytta folk. Samtidigt som han byggde för SM-guld. Jag har aldrig känt nån oro, utan det är mer ni i media utanför som vill skriva upp det.

Finns det ingen rädsla för att storhetstiden kan vara på väg att ta slut?

– Nej, det tror jag inte. Tittar du på alla de här SM-finalerna så har vi ställt ett nytt lag på banan varje final. Det är väl Anna som varit med i alla år, men sen har vi byggt ut laget hela tiden.

Målbilden är fortsatt SM-guld alltså?

– Det finns inget annat, så klart. Vi påbörjade den här generationsväxlingen för tre år sen. Nu kan man väl säga att den cirkeln sluts.

Jonsson konstaterar att det på något sätt blir laget som tillsammans kommer att få ersätta den förlorade stjärnglansen.

– Det blir ju så. Och jag tycker nånstans att Uffe fick ihop det i slutet av säsongen och vi hade tre producerande formationer. Det är tråkigt att säsongen blev avbruten när vi kände att vi hade nåt på gång.

En annan välmeriterad spelare som tackar för sig efter lång och trogen tjänst är forna skyttedrottningen, Malin Andréason, som lägger klubban på hyllan.

Ska hon ersättas?

– Vi hade en trupp på 23 spelare förra året och det togs ett tidigt beslut om att vi ska ned på 18. Så vi känner att vi har en trupp där vi kanske inte behöver gå in och ersätta tappen rakt av. I Anna Wijks fall hittar man ju inte en ny Anna Wijk. Men Uffe hade en önskelista på spelarna han ville bygga nästa säsong kring, och den har vi fått ihop till 99 procent.

Ni är klara?

– Vi tittar efter en spelare till förutom målvakt. Men om det blir nu eller sen...

Vad är det för spelare?

– Vi har två backar som egentligen är forwards, så det kan vara en back. Men det kan lika gärna vara en forward, om de spelar kvar på backen. Det får Uffe bestämma. Men vi är inte stressade på något vis. I laget under a-laget hade vi kanske fyra-fem spelare som hade kunnat gå in i truppen den gångna säsongen, men eftersom vi var 23 spelare så var den dörren stängd. Den måste vi öppna upp.