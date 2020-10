Efter coronafallen – Leksands lördagsmatch mot Frölunda hänger löst: "Finns tveksamhet"

Det var bara några timmar innan tisdagsmatchen mot HV71 som Leksand meddelade att man drabbats av sitt första bekräftade coronafall i a-laget. Matchen, som LIF förlorade med 1–3, kunde genomföras som planerat enligt SHL:s rekommendationer.

Vid lunchtid onsdag meddelade Leksand och Brynäs att ytterligare LIF-spelare visat symptom och fattade beslutet att skjuta fram torsdagens klassikerfajt.

Enligt spelschemat ska Leksand spela hemma mot Frölunda på lördagskvällen. Även den matchen hänger nu löst.

– I dagsläget så vet vi inte. Vi får hantera det här dag till dag och så får vi återkomma närmare. Utifrån gällande förutsättningar så finns det en viss tveksamhet men det beror lite på hur det ser ut framöver, säger Thomas Johansson, general manager.

Hur ser du på covid-19-läget i truppen just nu?

– Det låter jag vårt medicinska team hantera. Det jag kan säga är att det är ett helt korrekt beslut att skjuta fram Brynäsmatchen utifrån var vi befinner oss och den information som jag har fått, säger Leksands GM.

LIF-herrarna ställde också in onsdagens träning sedan man under onsdagsförmiddagen fick sitt andra bekräftade coronafall. Även torsdagsträningen har man valt att ställa in i väntan på svar på tester.

– Precis. Vi har två spelare som bekräftats smittade av covid-19. Då ansåg vi att det vore bra att ställa in träningen och Brynäsmatchen. Sen har vi vetskap om att det alltid är någon mer som får lite känningar och det tar vi på största allvar, säger lagläkaren Enrico Mansfeld.

Lagläkaren berättar att det är hektiska dagar och att telefonen har ljudit konstant de senaste dagarna.

– Situationen är föränderlig och jättedynamisk. Det kan förändras från timme till timme. Vi inväntar fortfarande provsvar.

Har ni tagit nya tester under onsdagen?

– Ja. Men som jag sa tidigare har vi tagit tester nästan varje dag senaste månaderna. Vi går på alla symptom.

Han fortsätter:

– Igår (läs tisdag) var läget annorlunda. I praktiken går det från dag till dag när någon vaknar med ont i halsen, då är det en till som ska testas och vi måste vänta på provsvar. Det är bekymret. Vi får inga tecken som tydligt pekar på att det är coronaviruset. Det kan vara en förkylning eller ännu lindrigare.

Kommer matchen mot Frölunda på lördag att spelas?

– Jag har sagt att vi ska avvakta. Det är ingen hemlighet om att det är tveksamt eftersom vi behöver vänta på provsvaren och det kan ta mellan två-tre dagar. Det beror på hur snabbt vi får svaren och om fler börjar visa symptom.

När kan ni senast lämna besked?

– Det är omöjligt att ge någon säker prognos i dagsläget eftersom det är så föränderligt. Men senast innan lunch på fredag behöver vi ge besked om hur det blir. Då hoppas jag att vi vet mer. Det blir inte heller hållbart för motståndarna som planerar resa hit, säger Enrico Mansfeld.