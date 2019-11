Efter By utvecklingsgrupps kritik – nu säger kommunen i från: ”Det stämmer inte”

By utvecklingsgrupp skickade en skrivelse till kommunen men också en bilaga på tio sidor. I bilagan pekade de extra mycket på det som har med vindkraftsplanen att göra.

– Det där kommer att tas upp på kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott. Inte som ett ärende, men som en informationspunkt och då kommer de säkert bestämma hur de går vidare. Det här är ju ställt till kommunstyrelsen så det lär väl tas upp förr eller senare där. Men jag vet inte när eller hur i dagsläget, säger Erika Flygare, planarkitekt på V-dala miljö- och byggförvaltning.

Redan 2010 gjorde man ett tillägg på lämpliga områden att titta på för en eventuell vindpark i kommunens översiktsplan. Detta på grund av att det tilldelades ett ekonomiskt stöd till de kommuner som tittade på vilka lämpliga områden som finns ifall det skulle komma en intressent i framtiden. Det är i tillägget och översiktsplanen för vindkraftverken som By utvecklingsgrupp menar att kommunen har missat att ta med en hel del viktiga punkter i sin planering.

– Det jag noterar hos dem som hos en del andra vi pratat med är att när vi gjorde vindkraftplanen 2010/2011 var det inte så många som var intresserade överhuvudtaget av vindkraftfrågor, säger Erika Flygare och fortsätter:

– Som ett exempel så skickade jag brev till By utvecklingsgrupp tre gånger under tiden vi tog fram vindkraftplanen för att få deras synpunkter. Men de svarade inte någon gång.

Under 2010 hade kommunen en första så kallad samrådsutställning i sju veckor för att visa hur planen såg ut då. När de fick in synpunkter reviderades planen och två till utställningar ställdes ut 2011.

– Under alla de tre tillfällena skickade jag brev till, inte bara By utvecklingsgrupp, utan en hel lång rad av föreningar – till alla de föreningar som By utvecklingsgrupp nu säger att vi borde ha samlat in information i från. Det gjorde vi, men det var ingen som hade någonting att nämna då, säger Erika Flygare.

Erika Flygare riktar kritiken mot By utvecklingsgrupps yttrande om att kommunen inte ska ha hört sig för bland Byborna och dess föreningar i samband med att man gjorde tillägget i översiktsplanen för vindkraftverk 2011.

– Det stämmer inte, som de har skrivit i sin skrivelse, att vi bara hade låtit bli att ta in en massa fakta när vi gjorde vindkraftplanen. Det är totalt fel, säger hon.

Hade man inte kunnat göra något mer från er sida då?

– Jag vet inte. Det som vi hörde från folk redan då var just att de sa "det här kommer ändå inte att bli av". Då visste ju inte vi heller om det skulle bli av. Man kanske helt enkelt inte satte sig in i det eller så har man ändrat åsikt nu.

När företaget Tekniska verken, som leder projekt "Skansen" i By, är klar med sin miljökonsekvensbeskrivning kan de skicka in en tillståndsansökan till länsstyrelsen, som också måste redovisa effekten på exempelvis naturintressen av området. Sedan handlar mycket om politiska frågor.

– Det kan absolut finnas en intressekonflikt mellan vindkraft och fiskeintressen och det tänker jag blir en politisk fråga hur de ställer sig till det. Tycker de att det är okej att man exempelvis ska fiska ute vid en sjö och höra ett svagt sus en bit bort eller att man kan se vindkraftverk ovanför trädtopparna? Det får kommunfullmäktige avgöra.