Efter Borlänge och IBF Falun – två coronafall i Hälsinggården: "Vill bromsa på en gång"

Både IBF Borlänge och IBF Falun utveckling har haft coronasmitta i lagen.

Efter lunch på fredagen blev serienykomlingen Hälsinggårdens bortamatch mot Kumla på lördag också uppskjuten.

– Vi fick beskedet vid halv ett-tiden, konstaterar lagledaren och spelaren Joel Nordström.

Varför är matchen uppskjuten?

– Vi har två bekräftade coronafall i truppen. Det är anledningen och vi vill inte heller öka på någon smittspridning. Vi vill bromsa det på en gång.

Haik har i veckan också avstått träningar.

– Vi har ställt in allt på grund av coronaviruset. Vi känner att vi måste ta vårt ansvar. Vi har också fått negativa provsvar. Vi har just nu ingen med symptom eller någon som är sjuk. Men vi väntar in helgen och ser sen hur det går.

Så målet är att återsamlas nästa vecka?

– Vi hoppas på det. Vi gör det så länge det inte inkommer något mer. Vi måste vara lyhörda så att det inte blir något som blossar upp. Det hade varit tråkigt för laget men vi måste se det ur ett större perspektiv.

Hur ser du på att även IBF Faluns utvecklingslag och Borlänge har coronasmitta?

– Det är tråkigt. Det gäller att vi alla hjälps åt tillsammans och försöker bromsa smittan. Vi måste stå tillsammans även fast vi har olika färger på tröjorna, säger Joel Nordström.