Efter beskedet från Svemo – Antonio Lindbäck om sitt kritiska läge: "Klarar inte av många månader till"

På fredagseftermiddagen meddelade Svemo att man stoppar svenska förare från att köra i den polska Ekstraligan som startar den 12 juni.

Detta då de strikta polska restriktionerna gör gällande att förare i ligan inte får lämna landet förrän serien är färdigkörd, vilket i sin tur skulle kunna innebära problem när, och om, den svenska ligan startar upp i sommar.

En av de drabbade är Masarnas stjärnförare, Antonio Lindbäck, som skulle tävla för den polska klubben Zielona Gora.

När Sporten når Lindbäck på lördagseftermiddagen är han fåordig om beskedet från förbundet.

– Jag kommer att vara ganska tråkig när det gäller den frågan och har inte så mycket att kommentera om. Vi håller på att prata lite om det där och vi får se vad som händer. Jag vill varken säga bu eller bä.

Men det är väl klart att det inte blir något i Polen?

– Jag väntar och ser lite vad som händer. Det är så mycket som händer just nu.

Så du är ändå inställd på att det skulle kunna bli körande där?

– Alltså, chansen... det är så mycket olika där. Och jag vill helst inte kommentera det just nu. Problemet är att det är så många olika moment i det här, som blir krångligt. Det är lite känsligt att ta i det just nu. Så klart vill jag ju köra, men samtidigt är förutsättningarna som Polen ger oss inte bra. Samtidigt, om vi inte kommer köra, så kan man börja fundera på vad som händer då. Jag måste få mer klarhet innan jag vågar säga något.

Den pågående coronapandemin och de uppskjutna säsongerna slår stenhårt mot de flesta idrotter. Speedwayen är inget undantag och Antonio Lindbäck konstaterar att hans ekonomiska läge kommer att bli riktigt kritiskt i en inte allt för avlägsen framtid, om han inte får börja tävla. I Sverige finns ännu inget startdatum för Elitserien och flera alternativ diskuteras i dagsläget.

– Får vi inte köra nånting i år så är det absolut inte bra. Och blir det så att vi inte kör i Polen då kan det bli ännu värre för många förare. Men hur man än vrider och vänder på det så blir det antingen mindre dåligt eller mycket dåligt.

Hur hanterar du situationen?

– Jag följer med och ser vad som händer. Men drar det ut på det mycket mer, då får man börja tänka om ordentligt.

Hur menar du då?

– Ja... hur skulle du själv göra om du inte skulle få in någon lön på tio månader? Vad skulle du leva på?

Det skulle vara jättesvårt.

– Ja, och det har vi också.

Du menar att du kan bli tvungen att hitta på något annat?

– Ja, det är som jag säger. Får man inte in pengar på tio månader men fortfarande har löner, lokal och fordon som ska betalas... nånstans måste man fundera på hur mycket mer man klarar av.

Vad tror du om den svenska säsongen?

– Jag vet faktiskt inte. Just nu var Polen första prioritering och så fick man se vad som händer i Sverige sen. Nu får vi se vad som händer med den här grejen, med Polen mot resten av världen. Men jag klarar inte av många månader till att gå utan några pengar in, om man säger så. Nånting måste hända ganska snart, jag måste börja få in pengar på speedway.

Hur mår du i det här läget?

– Vad ska man göra? Jag är inte en sån som grottar ned mig så, det har jag andra som gör åt mig. Men så klart så blir det lite panikgrejer, så är det. Jag vill ju säkerställa det för min familj och vår ekonomi, så man överlever. Än så länge har jag inte tänkt jättemycket på det, men det börjar bli mer och mer nu. Men det här är inte bara ett problem för mig utan för många, många förare.