Efter beskedet att Dalarna stoppar Modernas vaccin för personer under 30: "Väldigt ovanlig biverkning"

Folkhälsomyndigheten gav under onsdagen besked om att man pausar all vaccinering med Modernas vaccin till personer under 30 år. Detta eftersom biverkningar som hjärtmuskelinflammation har rapporterats.

Hur många i Dalarna som fått Modernas vaccin är oklart berättar biträdande smittskyddsläkare Helena Ernlund.

– Läkemedelsverket samlar in biverkningsrapporter, vi har ingen regional räkning på det. Varje läkare och sköterska rapporterar in de rapporter de får om biverkningar. Nu kan dessutom patienter själva rapportera biverkningar.

Den grupp som nu ska börja vaccinera sig, de mellan 12-15 år, kommer att få Pfizerdoser.

Hur många som är bokade för att vaccinera sig med Moderna, som nu inte blir av är också det oklart.

– Det blir det ju så att man får boka om, säger Helena Ernlund.

Det här kommer lite olägligt i tiden då man jobbar hårt för att unga ska vaccinera sig.

– Ja det är klart att folk blir oroliga, men det vi vill nå fram med är att det här är en väldigt ovanlig biverkning. Hjärtsäcksinflammation är något som går över av sig själv, säger Helena Ernlund och fortsätter:

– Men det som är viktigast av allt, är att hjärtmuskelinflammation är betydligt vanligare att man får av själva sjukdomen covid-19. För yngre är det åtminstone 6 gånger så vanligt att få det av sjukdomen.

Skulle man få symptom inom några veckor efter man fått vaccinet, då ska man söka vård berättar Ernlund.

– Man behöver en bedömning och man kan komma att behöva läggas in för observation.

De som redan har fått första dosen med Modernas vaccin ska avvakta förklarar Helena Ernlund.

– De som har fått Modernas första dos och som är under 30 år, de ska tillsvidare inte få något nytt vaccin. Där återkommer Folkhälsomyndigheten med rekommendation efter 1 december.

Ernlund ser ändå en liten tröst i det hela.

– Det är så att Modernas vaccin är mer effektivt än Pfizer, så man har ett bättre skydd av Modernas vaccin. Det är alltid något.