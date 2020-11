Efter 92 år - anrika väskaffären i Falun stänger igen

Utförsäljningen i butiken märks mer och mer. Av resväskor, andra väskor i olika storlekar, läderhandskar och skor. Det som blivit butikens signum genom åren.

När coronapandemin slog till i februari märktes direkt en minskad försäljning av framför allt resväskor.

– Folk slutade ju resa. Det blev ett tvärstopp och utan den inkomsten eller försäljningen av resväskor blir det tufft, säger Cathrine.

Beskedet om en total utförsäljning kom för bara några veckor sedan.

– Detta är inte detta som vi hade tänkt någon av oss, säger makarna Henriksson.

För fem år sedan tog de över butiken och ville satsa på en handelsbutik med riktiga kvalitetsvaror.

Det tar stopp till slut

Förutom Adamsons äger paret även Hälsokraftbutikerna i Falangallerian och vid Borganäsvägen i Borlänge.

– Vi kände att vi hade energin att driva en till butik och trodde på det här. En handelsbutik med kunskapsservice. Att det är ändå det som folk gärna vill ha, säger Cathrine.

Många stammiskunder har det varit genom åren. Britt Pettersson, som är den enda anställda i butiken lyfter fram ett särskilt minne.

– Det var en man som inför varje jul brukade köpa en väska till sin fru. Så vi fick hjälpa och välja ut och frun har hittills aldrig kommit och bytt, så det har nog blivit bra varje gång, säger Britt och skrattar.

Under förra året försvann flera skobutiker från Falu stadskärna. Adamsons hade under våren tänkt att satsa mer på just skor.

Nu står de istället inför en kontrollerad stängning. Orsaken - ett enormt försäljningstapp sedan i våras, som inte gått att hämta hem på grund av coronapandemin.

– Det har varit ett otroligt svårt beslut att fatta. Det har inte gått runt över huvud taget sedan coronan kom. Det tar stopp till slut och man kommer till vägs ände, säger Niklas och Cathrine tillägger.

- De här åren har varit jätteroliga. Det har varit väldigt uppskattat av kunderna och vi kommer sakna dem.

Skulle situationen se helt annorlunda om två år. Då hade det varit fantastiskt kul att få prova en gång till

Hyreskontraktet för lokalen gäller fram till den 31 december i år.

– Vi kommer ha öppet så länge vi har kvar saker att sälja.

Makarna stänger samtidigt inte dörren för en eventuell ny satsning i framtiden.

– I och med att vi nu gör en kontrollerad stängning och slipper göra en konkurs så finns namnet kvar, så skulle situationen se helt annorlunda om två år. Då hade det varit fantastiskt kul att få prova en gång till, säger Cathrine och tillägger.

– Vi får väl se hur handeln ser ut om två år. Det vet vi inte nu. Det behövs ett litet annat handelsmönster. Att man kan tänka lite mer på den lokala handeln. Nu sker mycket av försäljningen på internet.