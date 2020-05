Efter 27 år med Rootvälta – "Matta B" solodebuterar: "Tiden är rätt nu"

Efter 27 år med Borlängebandet Rootvälta – satsar Mattias "Matte B" Björkgren nu som soloartist under namnet Sperling.

På torsdag släpps första singeln "Det är inte skon" och samma dag deltar han i "We have a stream" – en gratiskonsert på nätet.

– Jag är glad att det här blir verklighet nu, säger Mattias som fortfarande är reggaen trogen.