Ebba Andersson var på väg mot pallen – men vurpade bort sig: "Förbannad på mig själv"

Ebba Andersson, från Sollefteå, låg från start högt i lördagens 10 km klassiskt och vägrade släppa iväg Johaug. Till slut var det Linn Svahn som drog upp tempot rejält mot slutet.

Både Andersson och Svahn var på väg mot fina topplaceringar – när Ebba ramlade inför slutspurten.

Efteråt var hon rejält irriterad.

– Just nu är jag bara less, arg och förbannad på mig själv. Jag tänkte bara att nu är det kört. Jag tappade all fart och position. Jag gav mig inte chansen att vara med till slutet. Jag lyckades korsa mina skidor och gick omkull. Extra irriterande när det kändes som att jag hade en bra position och skidor, säger Ebba Andersson till Sportbladet.

Till slut vann Linn Svahn, medan Ebba Andersson efter vurpan fick nöja sig med en tiondeplacering.

Och precis före Ebba Andersson slutade Frida Karlsson på en niondeplats. Inte heller hon var nöjd med lördagens lopp, och menade på att det var ett slitsamt lopp för hennes del.

– Ja, jag tror nog att jag är lite belastad. Så jag får nog prata lite med min tränare och se hur jag ska göra framöver, sa hon till SVT efteråt.

På söndagen avslutas världscuphelgen i Falun med sprint.