Dyraste åskskadorna på fem år – 37 miljoner har betalats ut i ersättning

Länsförsäkringars kostnader för åskskador är hittills den högsta på mer än fem år under det första halvåret av 2020. De har fått in mer än 2 000 anmälda skador och drygt 37 miljoner kronor har betalats ut i ersättning.

De flesta åskskadorna orsakas av att kraften från blixten går in via elnätet och in i elektronik som datorer, modem och tv-tillbehör.

– Allt som är anslutet till elnätet under ett åskoväder är i riskzonen, även vitvaror som kyl och frys så kolla att de fungerar efter att ovädret dragit förbi, säger Susanne Fagerberg, försäkringsspecialist på Länsförsäkringar.

Om blixten slår ner kan det dessutom bli skador som upptäcks långt senare. När till exempel elen slås på för att börja värma upp huset framåt hösten kan isoleringen på kablarna då vara skadad och det kan orsaka allvarliga elfel och bränder, skriver Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.