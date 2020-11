Drygt hälften av poliserna funderar på att byta jobb – Polisförbundet: "Yrket behöver uppvärderas"

”Om antalet poliser i Bergslagen ska växa behöver yrket uppvärderas – både genom högre lön och bättre villkor”, säger Magnus Rosenback, opinionsansvarig Polisförbundet Bergslagen i ett pressmeddelande.

Undersökningen har gjorts av Novus på uppdrag av Polisförbundet. Resultaten bygger på två undersökningar, som genomfördes först under en period under våren och sedan under en period i oktober.

Drygt hälften, 56 procent, av poliserna i Bergslagen uppger att de aktivt gör någonting för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten.

Nästan åtta av tio, 79 procent, poliser anser att den egna arbetsbelastningen är hög eller mycket hög.

En polis som arbetar inom ingripandeverksamheten beskriver situationen som påfrestande:

”Det blir mycket helg och kvällsarbete vilket leder till familjepåfrestningar. Lönen har kommit upp lite, men inte så mycket så att det är värt att jobba vidare på treskift. Därför ser jag mig om efter andra jobb utanför myndigheten.”

När de svarande ombads att välja ut de fyra viktigaste faktorerna för att vilja stanna i yrket valde hela 79 procent högre lön, följt av fler poliser (58 procent), tydligare och mer tillgänglig arbetsledning (33 procent) samt bättre arbetstider (27 procent).

”Undersökningen visar tydligt att Polismyndigheten har en lång väg att gå när det kommer till att värdera polisyrket utifrån de krav som ställs”, säger säger Magnus Rosenback.

Bara fyra procent svarade att inget behöver förbättras för att få dem att vilja stanna.

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN:

Resultaten bygger på två undersökningar, genomförda 25 februari till 13 mars, samt 8 oktober till 22 oktober 2020. I den första undersökningen genomfördes 263 webbintervjuer med medlemmar i region Bergslagen. I den andra genomfördes 161 webbintervjuer.