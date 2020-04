Drygt 600 miljoner extra till Dalarna: ”Viktigast är signalen att sjukvårdens alla extra kostnader ska garanteras”

Under onsdagen presenterade finansminister Magdalena Andersson vårbudgeten - som domineras helt av satsningarna för att bekämpa coronavirusets konsekvenser - totalt handlar det om satsningar på 107 miljarder.

– Normalt tar det ett halvår att ta fram en vårbudget. Jobbet är enormt. Nu, i och med coronakrisen, så har det handlat om veckor och dagar. Vi har jobbat med budgeten från timme till timme. Naturligtvis kan inte en sådan budget bli helt perfekt. Den måste ständigt justeras. Så som vi gör nu med de utökade möjligheterna att permittera anställda i företag upp till 80 procent, säger han.

Peter Helander har som partiets talesperson om idrott, skog och besöksnäring en nyckelroll när Centerpartiet - som samarbetsparti tillsammans med Liberalerna - förhandlat med regeringen om budgeten.

– Och det viktigaste är sjukvården. Att de får de ekonomiska resurserna som krävs för att klara jobbet - och att personalen finns och kan jobba. Utöver det är jobbens och företagens överlevnad viktigast i denna vårbudget. Att i grunden friska företag kan överleva coronakrisen. De företagssatsningar vi ser i budgeten har vi och Liberalerna kämpat för, säger han.

Helander har deltagit i Centerpartiets interna arbete med vårbudgeten. De har träffats för digitala möten flera gånger i veckan. De fysiska budgetförhandlingarna har sedan skötts av respektive partiers ekonomisk-politiska talespersoner.

– Och när läget och behovet av insatser förändras hela tiden så har vi alla tvingats "måla med breda penslar". Moderaterna efterlyser än större satsningar på jobb och företag. Tack vare alla riksdagens partiers välvilja och inställning så har det ändå gott bra att ta viktiga beslut i riksdagen, säger han.

För sjukvården och region Dalarna handlar det om drygt 200 miljoner extra i generella bidrag.

– Och viktigast är signalen att sjukvårdens alla extra kostnader ska garanteras av staten, säger han.

Budgeten "tar höjd" för fler coronapaket.

– Tack vare bra statsfinanser kan vi låna upp mer pengar om det behövs. Vi kan dock inte "bränna" allt vi har nu. Vi måste ha resurser kvar så att vi kan stimulera företag och tillväxt när allt detta är över, säger Peter Helander.

FAKTA/Vårändringsbudgeten

Är vanligtvis en mindre korrigering av höstbudgeten. Nu i år något helt annat på grund av coronakrisen. Under våren har regeringen tagit beslut om fem krispaket, som fått starkt stöd av riksdagen. I vårändringsbudgeten under onsdagen presenterades fler åtgärder. Det handlar bland annat om utökade möjligheter för företag till mer förmånlig permittering - och ett utökat utgiftstak för staten med 350 miljarder för att möta ökade kostnader för a-kassa och VAB. Staten ska i år också spara 200 miljarder mindre än tidigare tänk - för att kunna satsa mer under året om det behövs.

Totalt handlar det hitintills i år om extra satsningar på över 107 miljarder kronor - varav 20 extra generella miljarder till kommuner och regioner. Allt för att begränsa smittspridningen, mildra konsekvenserna av krisen för företag och jobb, samt att ge ökad trygghet för de som blir arbetslösa.

För Dalarnas del handlar det förutom om sociala skyddsnätet om drygt 600 miljoner kronor extra i statligt stöd till regionen och kommunerna. Region Dalarna får drygt 244 miljoner extra, varav 125 nya miljoner i vårbudgeten. Drygt 467 miljoner fördelas i ¨år till de 15 kommunerna i länet, varav 288 miljoner är nya.

Enligt regeringen har staten råd med satsningarna eftersom statens ekonomi i grunden är god och statsskulden inte varit så låg sedan 1977.

Avesta: 23 extra nya miljoner i vårbudgeten. (Totalt 35 miljoner i extra statsstöd i år).

Borlänge: 53 nya miljoner. (80).

Falun: 60 nya miljoner. (90).

Gagnef: 10 miljoner. (15).

Hedemora: 15 miljoner. (23).

Leksand: 16 miljoner. (24).

Ludvika: 27 miljoner. (41).

Mora. 20 miljoner. (31).

Malung-Sälen: 10 miljoner. (15).

Orsa: 7 miljoner. (10).

Rättvik: 11 miljoner. (16).

Smedjebacken: 11 miljoner. (16).

Vansbro: 7 miljoner. (10).

Älvdalen: 7 miljoner. (10).

Säter: 11 extra miljoner i vårbudgeten. (Totalt i år 16 miljoner i extra statsstöd).

Region Dalarna: 125 miljoner extra i vårbudgeten. (Totalt 243 miljoner extra i år).

Källa: Regeringens vårbudget.