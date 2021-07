Dramatiskt avslut när Kvarnsveden tog revansch mot Västerås BK30 – matchhjälten: "Bara glädje"

Det var en jämn kamp som utspelade sig på Ljungbergsplanen i Borlänge när Kvarnsveden tog emot Västerås BK30.

Förutom ett par ramträffar så skapade inget av lagen särskilt många 100-procentiga lägen – och det såg länge ut att bli delade poäng mellan lagen.

Men då dök Kvarnsvedens mesta målskytt under säsongen fram och frälste laget på stopptid med sitt femte mål för säsongen.

– Jag känner bara glädje och lättnad just nu. Vi behövde det här, att starta med en seger på höstsäsongen, säger Emma Lindén efter slutsignalen.

Det var en seger som satt långt inne – och som innebär att man fick revansch på Västerås Bk30 som man förlorade mot precis innan uppehållet.

– Det kändes som att vi gjorde en mycket bättre match än den sista innan uppehållet. Det var en skitmatch, vi kunde inte ha avslutat sämre.

Matchhjälten menar att, utöver den dramatiska avslutningen, så gjorde man även en spelmässigt bättre match än senast.

– Vi börjar matchen bra, vi har jobbat mycket på passningsspelet nu under uppehållet för vi har haft brister där, speciellt i den sista tredjedelen. Jag ser förbättringar där även fast vi fortfarande har mycket att jobba på, berättar Emma Lindén.

Glädjen hos tränaren Jonas Björkgren gick att ta på – och han instämmer om att passningsspelet var bättre.

– Det är så mycket som ligger bakom segern, jag sa det i halvtid att vi har fler passningar inom laget på en halvlek än vad vi har haft på de tre senaste matcherna. Vi vågade etablera och hade ett passningsspel som var precis det vi pratade om innan matchen. Det var så kul, säger Björkgren.

I förlustmatchen mot Västerås tidigare under säsongen låg man under med 3–0 efter bara 17 minuter, nu var man det första laget under säsongen som nollade Västerås Bk30.

– Det är nollan bakåt som är nyckeln, det är det som gör att man har en trygghet och vågar etablera spelet på offensiv planhalva. Under säsongen har vi hamnat i tidiga underlägen hela tiden och det är klart att vi blir stressade då. Spelarna var beredda att lägga ner de extra löpmeterna som krävs och de hjälptes åt att täcka för varandra.

Matchfakta – div 1 Norra Svealand, omgång 7.

Kvarnsvedens IK–Västerås BK 30 1–0 (0–0)

Målen: 1–0 (91) Emma Lindén.

Domare: Morteza Haidari .

Publik: 185