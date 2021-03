Dramatisk ökning för kvinnojouren i Malung-Sälens kommun: "Vi får dubbelt så många samtal nu som innan pandemin"

Vi har också ordnat mer än dubbelt så många skyddade boenden

Hon menar att den pågående pandemin tydligt ligger bakom att jouren fått mer än dubbelt så många samtal.

– Restriktioner och det faktum att många blivit av med jobbet gör att kvinnor som lever med destruktiva män tvingas tillbringa mer tid med dem hemma och det är där de flesta övergreppen sker, säger Tätte Örhammar Sjödén.

– Vi på kvinnojouren har inte bara fått in dubbelt så många samtal utan vi har också ordnat mer än dubbelt så många skyddade boenden under 2020 som under 2019, det vill säga innan pandemin, fortsätter hon.

Våld är ett brott och varje individ som väljer att utsätta andra för våld är ansvarig för våldet,

När en kvinna ringer och berättar att hon blivit slagen och inte törs gå tillbaka till mannen i bostaden agerar kvinnojouren direkt.

– Är det en akut situation där hon inte kan lämna bostaden så uppmanar vi henne alltid att ringa 112 så att polisen kommer. Kan hon lämna bostaden och vill möta oss så ordnar vi med skyddat boende, följer med till socialtjänsten och även till polisen för att anmäla brottet, säger Tätte Örhammar Sjödén.

– Det måste gå snabbare att få förövare dömda. Idag kan det dröja upp till tio månader innan mannen ställs inför domstolen från det att kvinnan anmält honom. Det är ingen trygg situation för den utsatta kvinnan, fortsätter hon.

Hon berättar att förövare ibland försöker ursäkta övergreppen genom att skylla på pandemin. Att det är till följd av stress, oro och en pressad ekonomisk situation som mannen slår kvinnan.

– Men våld är ett brott och varje individ som väljer att utsätta andra för våld är ansvarig för våldet, säger Tätte Örhammar Sjödén.

Vi kommer till slut att segra den dag när grannar och allmänheten griper in

Bland kraven på förändringar som kvinnojourerna presenterade på internationella kvinnodagen var att myndigheter ska definiera jourernas verksamhet som samhällsviktiga verksamheter, att jourernas arbete med stöd, skydd, prevention och påverkansarbete måste möjliggöras och att särskild information på flera olika språk måste riktas till de särskilt utsatta grupperna.

– Jag anser att vi dessvärre behövs mer än någonsin. Det är sorgligt men sant, säger Tätte Örhammar Sjödén.

Men hon vägrar att ge upp för det.

– Tvärtom, vi kommer till slut att segra den dag när grannar och allmänheten griper in för att förhindra att kvinnor misshandlas i relationer eller när kvinnorna själva inser att de måste bryta en destruktiv relation och lämna mannen som utsätter dem för övergreppen. Gör det bara, säger Tätte Örhammar Sjödén.