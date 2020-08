Dramatiken i Mora: Domaren bröt dalamötet: "Såg att det small till"

Ett regntungt Prästholmens IP var vad som låg under spelarna i IFK Mora och Korsnäs IF under torsdagen när de gjorde upp i dalamötet.

Korsnäs började bäst och förde matchen mot ett Mora som glimrade till ibland genom en längre boll, men som i övrigt var blekt.

Med drygt tio minuter kvar till halvtid tog Korsnäs också ledningen. Backen Amir Zilic tog sig upp på en hörna och nickade den i nät.

Jag är ingen meteorolog, så är man osäker så tar man det säkra före det osäkra

Matchens stora snackis var däremot vädret. Med drygt 60 minuter spelat så blåste domare Petter Kvist straff för Korsnäs, men istället för att låta den slås så pekade han mot omklädningsrummen.

– Jag såg att det small till och jag tycker det såg väldigt obehagligt ut och det är alltid bättre att ta det säkra före det osäkra. Det är ändå vi som har ansvaret för spelarnas säkerhet, för mig var det enkelt. Jag är ingen meteorolog, så är man osäker så tar man det säkra före det osäkra, säger Petter Kvist som i samråd med sina linjemän valde att bryta matchen.

Efter att spelarna lämnat planen så kom Petter Kvist och hans assisterande domare ut för att diskutera med de båda lagens tränare.

– Vi pratade bara om att vi skulle köra. Vi var in i omklädningsrummet och kollade väderprognosen och vi såg att åskvädret var på väg bort. Så vi sade att skulle ta ut killarna, värma upp ett tag och sedan köra igång, säger Kvist.

Finns det riktlinjer om hur man ska göra i en sådan här situation?

– Det är domarnas egna bedömning som gäller.

När Sporten träffade Petter Kvist efter matchen så tyckte han att det var rätt beslut att blåsa igång matchen på nytt.

– Ja, jag tycker det kändes som att det var under kontroll, säger han.

Matchen återupptogs efter cirka en kvarts uppehåll. Korsnäs Petter Forslund stegade fram och satte straffen i mål.

I övrigt hade inte Mora mycket att komma med, men lagkaptenen Joakim Kullberg var ändå nöjd med lagets insats.

– Spelmässigt kanske det här är det bästa för säsongen, säger han.

Han fortsätter:

– De gör ett mål på hörna och ett på straff, så vi har lite stolpe ut, men en godkänd insats.

Korsnäs ligger på femte plats i tabellen, medans Mora ligger två placeringar efter på en sjunde plats.

Matchfakta/Division 3 Södra Norrland

IFK Mora FK–Korsnäs IF 0–2 (0–1)

Målen: 0–1 (33) Amir Zilic, 0–2 (62) Petter Forslund, på straff.

Varningar: IFK: Gideon Shema. KIF: Ludvig Larsson, Petter Forslund, Philip Munter Ribeiro, Mikael Kapla, Amir Zilic.

Domare: Petter Kvist, Västerås.