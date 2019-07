Doug Seegers berörde på Dössberget: "Utan Jill hade jag inte varit där jag är idag"

Doug tog sig all tid i världen, trots att han numera har en turné som liknar en rockstjärnas.

Countrymusikern Doug Seegers blev känd för den svenska publiken genom sin medverkan i tv-programmet Jills Veranda.

– Utan Jill hade jag inte varit där jag är idag, säger han efter att ha kört låten “Going down the river” som gjorde honom känd.

– Faktum är att när min låt hade gått upp som listetta på Itunes i Sverige så hade jag ingen aning om det. Det var en person i Nashville som berättade det och jag gick in på biblioteket för att låna dator och internet.

– När jag såg att det stämde så blev jag som i koma i tre, fyra minuter. Man ska ju veta att jag var hemlös och bodde under en bro vid den här tiden, säger Doug.

Ända sedan Jill gjorde inspelningen till TV-programmet så har Doug varit nykter. Han turnerar inte bara i Sverige utan runt hela jorden.

– Jag blev stolt då jag togs emot så fint i Berlin, dit de vill att jag återkommer, säger han.

– I Skottland älskar man förresten countrymusik, berättar han.

Hans senaste platta "A story I got to tell" har fått fantastiska recensioner.

– Producenten Joe Henry från Los Angeles har hjälpt till att få rätt sound. Han är duktig, konstaterar Seegers medan han skriver autograf efter autograf i den varma sommarkvällen på Dössberget.

Arrangörerna Bjursås Hembygdsförening är glada att Seegers ville komma till Bjursås igen.

– Förra gången han var här var vintern 2015 och då spelade han i Bjursås kyrka. Det var sånt tryck att han tvingades göra två föreställningar, berättar Lars-Åke Björklund.

Doug berättar olika anekdoter mellan låtarna. Om människor han mött och hur hans bön till gud om att bli av med sitt drogberoende hjälpte honom.

En av låtarna, “Tending Angels” skrevs av vännen Sherry Cothran.

– Sherry jobbade i ett soppkök dit jag brukade gå som hemlös. Hon skrev sången om oss hemlösa och den är väldigt fin, konstaterar Doug som fick många applåder efter att ha framfört den tillsammans med sitt handplockade svenska band.

På gitarr Erik Jansson, fiol Martin Björklund, bas Jonas Lindberg och trummor Simon Wilhelmsson.

– Alla i bandet sjunger väldigt bra, vilket gör att det blir en del stämsång, konstaterar Seegers.

Många som pratar med Doug efteråt är oerhört tagna av hans musik och hans öde.

– Jag tycker jag är skyldig “the lord” att ge tillbaka efter att själv ha blivit hjälpt så mycket, säger han.

Det är en av anledningarna till att han stannar kvar och lyssnar på människor som har egna problem.

– Många kommer fram till mig efter att jag spelat och berättar att min musik inspirerar dem till att kämpa vidare. Jag vill visa andra som kämpar med missbruk att det går att bli fri, säger han.

En låt från senaste plattan som får en att haja till är “Angel from a broken home”.

– Det är meningen att pappor ska vakna till och inse att de ska vara hemma mer med sina barn, säger han.

Doug avslöjar att han passat på att bada ute under vistelsen i Bjursås.

– Det är fint här. Nu ska jag dessutom ha två lediga dagar, så det känns skönt, säger han.

Bengt Pettersson