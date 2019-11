Doris Dahlin är trött på storstadsfixeringen – skildrar det glömda Sverige

Som en katalysator kommer hon till byn, den papperslösa migrantarbetaren Elena som långt bort från sina barn i hemlandet ska städa hos människorna i den västerbottniska byn. Hennes närvaro påverkar människorna omkring henne och får sådant som har legat oförlöst mellan dem att komma fram i ljuset.

Elena är en människa som kan se vad som händer i människor och mellan människor. Sådant som de kanske inte ens känner själva. Och i sin roll som städare – migrant och utan arbetstillstånd – befinner hon sig så långt ner i samhället att människor inte ens ids dölja sina hemligheter för henne.

– När jag var barn var jag själv med som städerskans dotter i olika familjer, och jag upplevde då att det pratades fritt eftersom städerskan ändå inte räknades. Det är så lätt att sätta etikett på människor, att någon bara blir städerska och inte en människa, säger Doris Dahlin.

Elena är bara en av flera romangestalter i denna kollektivroman. Här finns också en surgubbe, känd för att ha trampat sönder alla blåbär som han inte orkade plocka själv för att ingen annan skulle få dem. En kvinna som misshandlas av sin man och försvinner spårlöst en dag. Hennes föräldrar vars liv slås i spillror när dotterns försvinner och de misstänker svärsonen för att ha tagit henne ifrån dem …

Byn är central i berättelsen. Det är en berättelse hämtad långt från det som brukar vara centrum i både media och kulturliv.

– Som norrlänning har jag varit irriterad på storstadsfixeringen i litteratur och media, och i mina böcker vill jag berätta om världen utanför Stockholm och att det händer jättemycket ute i landet.

Författaren Doris Dahlin, från vars fantasi alla dessa romangestalter är tagna, säger att idéerna flockar sig och att hon verkligen inte lider av skrivkramp.

– Jag har en sådan livlig fantasi att den kan vara ett helsike när det bara rullar på i huvudet, men i mina böcker får jag utnyttja alla fantasier!

Du skriver om en migrantarbetare i denna roman och har skrivit om människor i utsatta positioner tidigare. Ser du dig som en arbetarförfattare?

– Ja, jag vill definitivt se mig själv som en arbetarförfattare, även om jag själv inte har haft arbetaryrken. Jag kommer från ett arbetarhem och vi hade det fattigt med en mamma som städade och en pappa som var alkoholiserad. Jag skriver med klassmedvetenhet och vill med stolthet kalla mig för arbetarförfattare.

Engagemanget för de svaga i samhället går inte att ta miste på. Tidigare har hon, utifrån egna erfarenheter, skildrat barnfattigdom, och i nya ”Ogjort” är det migrantarbetaren Elena som får representera den nya arbetarklassen. Hon har intervjuat flera papperslösa migrantarbetare och har blivit förfärad över hur arbetsvillkor som tidigare har varit oacceptabla i Sverige har blivit vardag för många utsatta människor.

– Det är ofattbart hur det har blivit, även i Sverige, att människor utnyttjas så på arbetsplatser bland annat inom bygg- och restaurangbranschen. Jag önskar att det kunde rapporteras mer – och att människor skulle ta del av det som faktiskt skrivs i seriösa tidningar och inte dra slutsatser efter vad de hör från ”fake news”.

Bakgrunden att själv växa upp utan ekonomiska resurser har gjort att Doris Dahlin under sitt yrkesliv valt bort att försöka försörja sig som författare, även om hon debuterade redan som tonåring. En trygg inkomst var viktigare. I förlagspresentationen av henne står det: ”Doris Dahlin har hela livet arbetat med att försöka förstå och hjälpa till att lösa de härvor av outredda kommunikationer som uppstår mellan oss”. Hon har gjort det som beteendevetare och konsult på arbetsplatser. Till skillnad från vissa andra författare, som gått rakt in i yrket via en skrivarskola, bär Doris Dahlins romaner en prägel av lång livserfarenhet, av att det är riktiga människor som hon skriver om.

Att det inte finns en huvudperson, utan att det är en kör av röster som hörs, har en poäng. Doris Dahlin vill lyfta kollektivet.

– Vi lever i en tid när många känner missmod och har tappat hoppet, och jag ville skriva en roman som inte blundar för det som är svårt, men som samtidigt visar hur mycket vi kan göra skillnad om vi bara sträcker ut en hand till varandra och tror att vi kan påverka världen till det bättre.

