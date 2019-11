Dollar Stores anställda får krisstöd efter det väpnade rånet: "Det viktiga för oss är personalen"

Det var klockan 20.00 under onsdagskvällen som Dollarstore i Hedemora rånades. Rånet ska ha genomförts av två maskerade personer med pistolliknande föremål. Kontanter stals med det är oklart hur mycket och ingen person är i nuläget frihetsberövad.

Helena Lyberg är försäljningsdirektör på Dollarstore och hon berättar att personalen får stöd efter det traumatiska som har inträffat.

– De får krisstöd, det är samtalsstöd som erbjuds med professionell hjälp. Det är viktigt att prata och prata mycket. Men det görs också saker i butiken som jag kanske inte kan gå in på närmare. Resurser sätts in en tid framöver i olika former. Även förebyggande och proaktiva åtgärder ska genomföras. Men just nu får de stöd, säger Lyberg.

Det viktigaste är hur personalen mår menar Lyberg.

– Det viktiga för oss är personalen, pengar och sådant kan man ersätta. Det viktiga är personalen och teamet, att de mår bra, säger försäljningsdirektören.

Polisen har under torsdagen efterlyst iakttagelser från allmänheten angående rånet. Något som polisens presstalesperson Christina Hallin gjorde under förmiddagen.

– Men jag vet inte om det kommit in några iakttagelser ännu, säger Hallin.

Rånarna ska ha fått med sig kontanter. Det är dock oklart hur stort belopp det handlar om.

Under torsdagseftermiddagen var fortfarande Dollarstore i Hedemora avspärrat.

– Tekniker ska dit i dag, när de är klara förutsätter jag att avspärrningarna hävs, säger Hallin.