Doldisarna glänste i Kais Moras storseger – Frisk ovan poängmakare: "Måste våga ta för oss och kliva fram"

Anna Wijk, Johanna Hulgren och Moa Gustafsson. Där har ni spelarna som allt som oftast hamnar i rampljuset när Kais Mora har spelat innebandy.

Och tacka för det.

Under årets SSL-säsong så har den fruktade anfallsformationen producerat 118 poäng – av Moras totalt 194 – och bitvis dominerat fullständigt.

I fredagskvällens solklara hemmaseger mot Sirius så klev dock en hel del andra Moraspelare fram och glänste och faktum är att övriga formationer producerade lika mycket framåt som stjärntrion.

Alexandra Terner, Ellen Gunnarsson och Malin Alkelöw gjorde alla mål och samtliga tre formationer pressade på emot Siriuskassen, större delen av matchen.

Poäng levererade också backkuggen Elsa Frisk som dels assisterade Terner till 1–0-målet – hennes första assist för säsongen – och dels själv pricksköt in 3–1 i krysset när Mora gasade ifrån i slutet av första perioden.

Målet var 23-åringens tredje för säsongen.

– Den satt där den skulle (skratt). Jag är ju ingen poängspelare så, men sen är det så klart skönt och roligt att få göra det. Jag är ju egentligen ingen målgörare skulle jag säga, utan i såna fall hellre en passningsspelare. Men det har inte heller lyckats hittills, så det var kul att få göra en ass idag, säger Elsa Frisk.

Du är mer nöjd med assisten än med målet?

– Ja, faktiskt (skratt).

Det faktum att fler spelare klev fram och visade vägen är viktigt, konstaterar Frisk.

– Vi måste träna på det och visa att vi är ganska många i laget som är bra poänggörare och målskyttar. Vi måste våga ta för oss och kliva fram också. För det är inte alltid det kommer funka för förstafemman. Då är det viktigt att vi har bra andra- och tredjefemmor också, som kan producera och leverera.

Är det lätt att man slappnar av när man vet att man har en sån kedja i laget, och känna att de löser det?

– Jag tror absolut att det kan vara lätt att känna så och det har nog många känt i några matcher. Men jag tror att vi har tagit till oss det nu, att vi inte får det. Jag tror att alla vill vara med och producera och vinna matcherna.

Hur är det att spela i ett lag där ni andra ofta hamnar i skuggan av stjärnformationen?

– För mig spelar det inte så stor roll faktiskt. Och de är ju värda det, för de gör ju väldigt mycket poäng och bra matcher. Det är klart att de är värda det.

Det ska dock sägas att även förstalinan levererade mot Sirius och innan matchen var över hade såväl Johanna Hultgren som Moa Gustafsson skickat två bollar i nät.

Moras ryck, som punkterade tillställningen, kom i slutet av den första perioden då man gick från 2–1 till 5–1 inom loppet av bara trettio sekunder.

Att ta ut någon seger i förskott var dock aldrig aktuellt menar Elsa Frisk.

– Vi har ju haft några matcher där vi kanske har haft ledningen med några mål, men tappat. Så vi kunde inte vara säkra på att vi hade satt punkt där heller. Vi var tvungna att fortsätta kriga, men det var så klart skönt att vi hade några mål med oss.

När vågade ni känna att det var klart?

– (skratt) Det är en bra fråga, men man ska ju spela i sextio minuter så klart. Man ska väl inte säga nån gång innan att det är färdigt.

Det är tätt på given mellan matcherna för Kais Mora just nu och redan på söndag vankas det bortamatch mot nästjumbon Warberg.

Något som innebär att större delen av lördagen kommer att spenderas i buss.

– Det är lite tufft. Hela helgen går ju åt, men man gör det ju för att man tycker att det är kul. Och sen är det alltid kul att vara med laget. Det är väl bussresan som är det dryga, men det är skönt att åka dagen innan så att man hinner få en natt där och ladda om på plats.

Warberg borta, hur känns den utmaningen?

– Det är en match där vi ska gå in och göra samma sak som vi tänker att vi ska göra hela tiden. Vi går in för att vinna matcherna, men får inte gå in från start och tro att vi ska vinna lätt. Vi får hela tiden ge järnet och göra det som vi har tränat på.

Matchfakta – SSL Dam

Kais Mora–IK Sirius 8–1 (5–1, 2–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (9.15) Alexandra Terner (Elsa Frisk), 1–1 (10.38) Lovisa Åström (Klara Molin), 2–1 (11.22) Moa Gustafsson (Anna Wijk), 3–1 (19.03) Elsa Frisk (Alexandra Terner), 4–1 (19.25) Ellen Gunnarsson (Lina Svarfvar), 5–1 (19.34) Johanna Hultgren (Moa Gustafsson).

Andra perioden: 6–1 (7.07) Moa Gustafsson (Johanna Hultgren), 7–1 (10.28) Malin Alkelöw (Lisa Svarfvar).

Tredje perioden: 8–1 (18.55) Johanna Hultgren (Jenna Saario).

Skott: 32–16 (14–5, 7–4, 11–7).

Utvisningar, Kais: IKS: 2x2 min.

Domare: Jörgen Andersson, Roger Nilsson.

Publik: 304.