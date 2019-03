Succé för Andreas´ vänliga vägg: "Den fyller ett behov"

Som 13-åring deltog Andreas från Mockfjärd i Miljötinget, Nordens största miljökonferens för, med och av unga.

Han var också en av de konferensdeltagare som senare besökte miljödepartementet för att till miljöministern överlämna miljötingets 100 förslag till en mer hållbar utveckling.

Andreas, numera 15 år, har även i Greta Thunberg-anda arrangerat Fridays for future i Falun, varit inbjuden till Europaparlamentet och talat under Global strike for future i Falun.

– Vi behöver agera och vi unga kommer att leda er i rätt riktning, sa han i talet i Falun.

På hemmaplan eller närmare bestämt i Lindberghallen i Djurås har initierat en Wall of kindness, en vägg för vänlighet.

– Alla har inte samma ekonomiska förutsättningar, men om vi hjälper varandra kan vi skapa ett bra och rättvist samhälle, sa han i början av februari berättade om den vägg där personer kan skänka bort och få fina klädesplagg.

Lasse Hampgård, vaktmästare i Lindberghallen, berättar att han från början var tveksam till idén:

– Jag befarade att få plagg skulle sättas upp på hängarna på väggen och jag trodde att plagg skulle ligga och skräpa på golvet och utanför entrén. Men jag hade fel. Väggen har skötts perfekt och besökarna har visat uppskattning av och respekt för Andreas´ fina solidaritets- och miljöinitiativ.

Vaktmästaren berättar att väggen en del mornar varit fylld av främst jackor, termobyxor, tröjor och även alldeles nya raggsockor – för att sedan vara i det närmaste tom till kvällen.

– En morgon hade jag själv med mig fyra täckbyxor och en jacka, som jag satte upp på väggen. Ett par timmar sedan hade plaggen funnit nya ägare. Det känns bra att veta att kläder som man själv inte vill eller kan ha kommer till användning och är till nytta för andra personer, tycker han.

Häromdagen träffades Andreas Magnusson samt kommunrepresentanterna Lasse Hampgård och Rosa Flank, ungdomssamordnare, vid väggen och diskuterade dess framtid.

Andreas var nöjd sedan Lasse berättat att åtminstone 100 plagg bytt ägare tack vare "vänlighetsväggen".

– Vi bestämde oss för att låta den vara kvar. Nu när vår-och sommarkläderna tas fram upptäcker många att de inte längre passar dem. Här kan de skänka bort dem, säger Andreas, Rosa och Lasse och tillägger.

– Väggen fyller ett behov.