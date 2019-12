Djärv satsning på gammalt hantverk firar 30 år – här formas allt för hand

Att kliva in hos Djärvs Hantverk är, om uttrycket tillåts, lite som att hamna rakt in i tomtens verkstad. Där förvandlas stållängder till olika verktyg för träsnideri och plankor till skaft. Allt formas för hand och där det tränade ögat måttar och bedömer varje arbetsmoment. Stora maskiner, många av äldre modell, står tätt tillsammans. Gasolugnen som till viss del ersatt den traditionella ässjan är av en betydligt modernare årgång och kontrasterar starkt mot de övriga maskinerna.

Som en drake väser ugnen svagt och släpper i från sig små eldslågor när Svante Djärv plockar ut ett ämne av stål som under hans hand ska formas till ett yxhuvud. Med ett par snabba steg har han flyttat den sju centimeter långa och två centimeter tjocka stålbiten från ugnen och till en maskin som ska pressa ur en del ur stålbiten för att skapa den öppning där ett träskaft så småningom ska placeras. Åter tillbaka med stålet in i ugnen. När färgen blivit den rätta plockas den ut och i väg till nästa maskin där Svante börjar att smida ut formerna. Och så än en gång tillbaka in i ugnen för att en stund senare plockas ut och Svante med slägga och städ kan fortsätta att forma stålet. Och vart efter de olika momenten så växer yxhuvudet fram. Men det återstår många fler bearbetningar innan det kan godkännas och levereras ut till kund.

Svante pratar om vikten av att ha lust till det man gör, att vara uthållig och att hela tiden ta åt sig och lära sig av det man gör.

1989 startade Svante och Elsa Djärv verksamheten hemma på gården i Sör Nävde. Så i år firar deras företag, Djärvs Hantverk, 30-årsjubileum. Svante och Elsa träffades när de studerade på Sjöviks Folkhögskola. Svante gick friluftsledarlinjen och Elsa musikterapilinjen.

Trots att ingen av dem hade någon anknytning till Avesta, Elsa kommer från Gotland och Svante från Göteborg, valde de att stanna och bosätta sig i Sör Nävde utanför Avesta. I dag har gården utökats med en byggnad som inrymmer både smidesverkstad och träbearbetning.

- Vi hade ett skjul på gården och ett garage när vi startade, säger Svante om hur det såg ut för 30 år sedan.

Till att början var det enbart Svante som arbetade heltid med företaget. Elsa arbetade heltid inom barnomsorgen men valde 1997 att säga upp sig från sin fasta tjänst för att tillsammans med Svante fortsätta att utveckla hantverksföretaget och dess produkter.

I dag har de 120 modeller som de kan tillverka. Många av modellerna har de utformat och förfinat i samråd med personer som yrkesmässigt använder verktygen. Det handlar i mångt och mycket om verktyg för att snida i trä. Men då allt görs för hand och kravet på kvalitet är högt ställda så blir produktionstakten därefter.

– Vi gör 15 verktyg per dag, säger Svante.

– Det är ett kulturarv vi håller på med, säger Elsa.

Från Sör Nävde hittar deras verktyg ut över stora delar av världen. Europa är naturligt den största marknaden men Djärv har även återförsäljare i USA, Kanada och Australien. Nyligen kontaktades de av en som ville importera deras verktyg till Sydkorea så nu har en första sändning med tio verktyg skickats iväg också dit. Men det var med stor tvekan eftersom de redan idag slår i taket när det gäller hur mycket de kan och hinner producera.

Runt åtta månader får den som beställer en slöjdkniv, skölp, tjäckla eller något annat verktyg bereda sig på att vänta.

– Det kan gå fortare, men det kan också ta längre tid, beroende på modell, säger Elsa.